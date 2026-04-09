F1, Lambiase passa in McLaren: lo storico ingegnere di Verstappen lancia un segnale?

Ora è ufficiale, Lambiase dal 2028 lavorerà con McLaren. Lo storico ingegnere di pista di Max Verstappen lascia la Red Bull per trasferirsi alla corte di Andrea Stella.
Formula 1: Gianpiero Lambiase in McLaren dal 2028.
A partire dal 2028, Gianpiero Lambiase, figura centrale nell’organigramma della Red Bull e storico ingegnere di pista di Max Verstappen, entrerà a far parte della McLaren. L’ufficialità, giunta in seguito alle diffuse indiscrezioni della stampa internazionale, definisce il passaggio di Lambiase a Woking con la carica direttiva di Chief Racing Officer.
L’accordo intercorso prevede che il tecnico porti a termine il proprio mandato a Milton Keynes fino alla conclusione della stagione sportiva 2027, garantendo un passaggio diretto alla nuova scuderia senza l’imposizione del vincolo di “gardening leave” (ovvero l’obbligo di qualsiasi dipendente di rimanere un anno fermo prima di cambiare Scuderia, salvo accordi tra le stesse).
In McLaren, Lambiase assumerà la leadership complessiva delle operazioni di gara, sollevando da tale incarico operativo l’attuale Team Principal Andrea Stella, al quale succederà gerarchicamente.
La mossa strategica consolida ulteriormente la struttura manageriale del team britannico, smentendo al contempo le speculazioni in merito a un possibile addio dello Stella, diffuse in giornata. Nel recente passato, il profilo dirigenziale di Lambiase era stato oggetto di forte interesse anche da parte di altri team come Aston Martin e Ferrari, prima di cedere alla proposta contrattuale importante formulata dalla dirigenza Papaya.
Max Verstappen seguirà Lambase?
Le conseguenze di questo trasferimento aprono inevitabilmente inediti scenari sportivi e contrattuali sul futuro di Max Verstappen.
Lambiase, infatti, era per Verstappen non solo un ingegnere ma nel tempo anche un amico fidato. Iconica la scena della discussione tra Max e Lambiase durante la passata stagiione.
La separazione dal suo ingegnere di riferimento potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di discontinuità all’interno della Red Bull. La Scuderia è stata già profondamente ridisegnata dopo le illustri partenze di Adrian Newey e Chris Horner.
Questa notizia potrebbe diventare per il pilota olandese determinante per le sue prossime scelte professionali. Le criticità di adattamento riscontrate in pista con le nuove monoposto, con power-unit che per nulla piacciono a Verstappen, unite a un quadro organizzativo in forte e continuo mutamento, alimentano le ipotesi di un potenziale addio al tram austriaco, ma forse anche alla F1.
Tra le prospettive future di Verstappen, oltre all’eventuale arrivo in McLaren, attenzione soprattutto all’ipotesi di un passaggio al Campionato Mondiale Endurance, una categoria automobilistica verso la quale l’atleta ha ripetutamente e pubblicamente espresso un concreto interesse agonistico.