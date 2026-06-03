F1, Ferrari: ufficiale il rinnovo di Charles Leclerc, amore eterno

Charles Leclerc e la Ferrari resteranno ancora insieme. Altro che addio, come vociferato negli ultimi mesi. Il pilote monegasco e la Rossa confermano il rinnovo del contratto. L’annuncio ufficiale giunge alla vigilia del weekend di gara nel Principato.

Il comunicato ufficiale e il traguardo storico di Leclerc

La “Scuderia Ferrari annuncia il rinnovo del proprio accordo con Charles Leclerc che continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni”.

Con queste precise parole il team di Maranello ufficializza la prosecuzione del rapporto con il pilota cresciuto in casa.

La squadra italiana sceglie un momento importante, ovvero la vigilia della gara monegasca, per rassicurare i tifosi e confermare il pilota. Questo rinnovo garantisce a Leclerc la possibilità concreta di raggiungere un traguardo simbolico di grande rilievo.

Oggi il pilota monegasco conta esattamente 155 Gran Premi disputati a bordo delle monoposto del Cavallino Rampante. Grazie a questa nuova firma, già durante la prossima stagione sportiva, Charles è destinato a diventare il pilota con il maggior numero di presenze nella storia della Scuderia.

L’obiettivo prossimo è quello di superare il record assoluto che fino ad oggi appartiene a Michael Schumacher, fermo a quota 180 gare. La scelta di continuare insieme evidenzia la stabilità del progetto tecnico e la fiducia condivisa tra le parti, nonostante i malumori degli ultimi mesi e le voci per un suo possibile passaggio di Aston Martin.

Le dichiarazioni del pilota e i dettagli dell’accordo

Lo stesso Leclerc ha dichiarato al sito ufficiale di Ferrari: “Non potrei essere più felice di continuare il percorso con Scuderia Ferrari, per me è molto più di un team”, ha detto Leclerc. Il pilota ha ribadito il suo forte legame, sottolineando che ha sempre amato questa squadra. “Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune che è riportare il titolo mondiale a Maranello”, ha aggiunto il monegasco.

Per quanto riguarda gli aspetti formali, il comunicato non chiarisce la durata precisa del nuovo accordo.

Il primo rinnovo, firmato nel dicembre 2019, ha garantito un orizzonte temporale di 5 anni, una mossa del tutto inedita per la scuderia. Successivamente, nel gennaio 2024, le parti hanno annunciato un contratto pluriennale, corrispondente nei fatti a 2 stagioni.

Se i vertici hanno scelto di mantenere il medesimo schema contrattuale, risulta molto plausibile che anche questo prolungamento copra un periodo di 2 campionati, mantenendo le consuete clausole legate alle performance.

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