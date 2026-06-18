F1, Ferrari: in Austria anche una “nuova benzina”, Mercedes trema

La Ferrari punta al Mondiale. La Scuderia di Maranello affronta il weekend di Spielberg con importanti novità tecniche, attendendo solo l’ufficializzazione della FIA per deliberare la terza unità della power unit 067/6. Il Cavallino punta a confermare i progressi visti in Spagna e a dare battaglia alle Mercedes.

Rivoluzione motoristica e nuova testata in acciaio

Ferrari pronta a sfruttare immediatamente l’ADUO. La nuova regola, che permettere ai motori meno performanti di ottenere aggiornamenti, sarà sfruttata dalla Rossa al primo appuntamento disponibile.

La nuova specifica del motore adotta le modifiche concesse dal regolamento ADUO. La Scuderia dovrebbe ridurre il gap di potenza dall’endotermico Mercedes grazie al lavoro del gruppo di Enrico Gualtieri insieme a Shell. I motoristi hanno spinto al massimo lo sviluppo del propulsore, grazie anche alla testata in lega di acciaio che permette di sopportare temperature in camera di combustione superiori rispetto alla versione in alluminio.

Dal Gran Premio d’Austria l’aria dell’alimentazione entrerà nell’intercooler a oltre 115 gradi, contro i 100 precedenti. Questo incremento di temperatura e pressione garantisce una combustione più efficiente, con un aumento di potenza per Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

La scuderia di Maranello unisce questa evoluzione motoristica al secondo pacchetto aerodinamico stagionale, che ha già debuttato a Miami. La SF-26 progettata da Loic Serra ha mostrato a Barcellona una netta riduzione del drag e un incremento del carico verticale. Questi fattori hanno permesso alla rossa di vincere a Barcellona, dimostrando un’ottima gestione dell’usura degli pneumatici e interrompendo la striscia di sei successi consecutivi della Mercedes.

Il riscatto di Leclerc e la gestione dei problemi elettronici

Il team ha inoltre analizzato i dati del debriefing del Gran Premio di Catalunya per individuare il guasto elettronico che ha bloccato il sistema idraulico sulla vettura di Charles Leclerc.

Il blackout ha disattivato l’idroguida, il brake by wire e l’aerodinamica attiva. I tecnici di Maranello hanno valutato possibili analogie tra questo problema e il ritiro del pilota monegasco avvenuto a Monte Carlo alla curva Antony Noghes.

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Leclerc cerca il riscatto su una pista dove ha sempre mostrato un ottimo feeling, con l’obiettivo di superare un periodo complicato, ed avvicinarsi ad Hamilton, oggi secondo nel Mondiale piloti.

La Ferrari sarà chiamata a confermare la propria competitività e rispondere alle scuderie rivali dopo aver interrotto un digiuno di vittorie lungo 34 Gran Premi. Ma gli avversari non staranno a guardare, la Red Bull ha infatti pianificato il debutto di un significativo pacchetto di aggiornamenti aerodinamici proprio sul circuito di casa a Spielberg.