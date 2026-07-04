F1, Antonelli indomabile a Silverstone: vince Sprint e Qualifica, bene Ferrari

Kimi Antonelli completa un sabato perfetto a Silverstone, conquistando la vittoria nella gara Sprint e una storica pole position per il Gran Premio di Gran Bretagna 2026.

Vittoria nella Sprint e allungo nel Mondiale piloti su Russell

Antonelli distrugge Russell a casa sua. Il fine settimana del 9° round stagionale si apre per il pilota della Mercedes con un successo netto nella Sprint Race del sabato. Il pilota bolognese di 19 anni supera in pista la Ferrari di Lewis Hamilton nel corso del 8° giro sui 17 previsti, diventando il più giovane vincitore di sempre in una Sprint Race.

Dopo una fase iniziale di studio con la McLaren di Lando Norris, poi 3° al traguardo, ad infastidire anche l’italiano, Antonelli impone un ritmo insostenibile per i rivali e gestisce le gomme fino alla bandiera a scacchi.

Questo trionfo permette al leader del campionato di guadagnare punti importanti in ottica iridata, portando il vantaggio a +43 sul compagno di squadra George Russell, 4° all’arrivo, e a +47 su Hamilton.

Parte male Charles Leclerc, che resta dietro al via e chiude poi 5° posto, davanti alla Red Bull di Max Verstappen, alla McLaren di Oscar Piastri. Ottimo il passo gara di Sir Lews Hamilton che è l’unico a tenere il ritmo di Antonelli anche una volta sorpassato e fa sognare in vista di domani.

Qualifiche dominate per Antonelli, ma Leclerc c’è

Antonelli imprendibile anche nel pomeriggio. Nelle qualifiche pomeridiane il pilota italiano si ripete e ottiene la 1ª piazzola in griglia con il tempo di 1:28.111. Per il giovane bolognese si tratta del 5° sigillo stagionale e della carriera, un risultato che regala all’Italia una pole a Silverstone che manca dal lontano 1953.

La sessione vede l’eliminazione in Q1 di Ocon, Bottas 18°, Perez 20°, Colapinto 19°, Stroll e Alonso, mentre Russell danneggia l’ala ma passa il turno e Hadjar è il più veloce.

In Q2 Antonelli ferma il cronometro a 1:28.493 davanti alle Ferrari, mentre restano esclusi Bortoleto 11°, Gasly 12°, Hulkenberg 13°, Bearman 14°, Sainz e Albon.

Nel Q3 Antonelli ipoteca il primato nel 1° tentativo in 1:28.385 e poi si migliora di 3 decimi nell’ultimo passaggio. Accanto a lui scatterà Leclerc, 2° a 0.175, seguito da Hamilton, 3° a 0.347, che potrebbe aver sacrificato il set-up per domani. Il monegasco, come annunciato, ha scelto un setup più adatto alle sue caratteristiche ed il risultato in pista sembrerebbe avegli dato ragione. Russell chiude solo al 4° posto, ben lontano in termini di tempo dal compagno, davanti a Hadjar 5°, Norris 6°, Verstappen 7° e Piastri 8°.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it