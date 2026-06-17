F1, altro italiano in griglia: debutterà con Haas, appiedato Ocon?

La F1 è pronta ad accogliere un altro pilota italiano. E’ un momento magico per i colori italiani in classe regina delle 4 ruote. Oltre ad Andrea Kimi Antonelli, che guida il Mondiale di F1, anche altri giovanissimi piloti azzurri stanno per affacciarsi al Mondiale dopo anni difficili che hanno visto zero italiani in griglia dall’uscita di scena di Giovinazzi.

F1, un altro italiano pronto al debutto: c’è la Haas

Dopo la FP1 disputata con la McLaren a Barcellona, Leonardo Fornaroli guiderà la Haas VF-25 per una sessione di test sul circuito di Jerez.

Ma non solo perchè la prova rappresenterà un’opportunità utile per valutare insieme nuove opzioni future.

Il giovane pilota italiano, dopo aver vinto F3 e F2, non ha ancora trovato un sedile libero vista la presenza di Norris e Piastri in McLaren.

La scuderia, che ha fatto crescere Fornaroli, difficilmente potrà dare spazio in breve tempo al pilotia italiano, ma avrebbe aperto ad un “prestito”.

Per questo Fornaroli scenderà in pista mercoledì e giovedì di questa settimana nell’ambito del programma TPC, incentrato sull’impiego di monoposto delle passate stagioni. L’appuntamento sul tracciato spagnolo ha l’obiettivo principale di approfondire la conoscenza reciproca tra il team statunitense e il campione di Formula 2.

Al momento l’attività in pista non prevede accordi vincolanti per il futuro, ma attenzione ai retroscena. Per il 21enne emiliano si tratta di un debutto assoluto sulla Haas VF-25, una vettura che richiede un rapido adattamento a caratteristiche tecniche inedite e alla power unit Ferrari. Fornaroli non sarà l’unico a girare sul circuito andaluso, poiché la scuderia americana schiererà nella stessa sessione di prove anche il proprio reserve driver ufficiale, Ryō Hirakawa. Questa presenza permetterà alla squadra di raccogliere dati comparativi importanti e al talento italiano di misurarsi direttamente con i riferimenti interni del team.

I complimenti di Stella e le prospettive nel Circus

L’impegno arriva in un periodo molto intenso per la carriera del pilota, reduce dal fine settimana del Gran Premio di Catalunya.

A Barcellona il team principal della McLaren, Andrea Stella, ha espresso giudizi positivi sul lavoro svolto dall’italiano durante la prima sessione di prove libere. Il manager ha elogiato pubblicamente la velocità, la costanza e l’attitudine del campione, definendolo una risorsa importante per la Formula 1. La scuderia di Woking gestisce il percorso del giovane talento e intende favorire la sua crescita professionale. I vertici del team inglese lavorano per esplorare ogni opzione disponibile sulla griglia di partenza, aprendo anche a soluzioni esterne come questo test con Haas.

Nelle ultime settimane Fornaroli ha accumulato molti chilometri, passando dal simulatore del McLaren Technology Center alla guida della MCL60 del 2023, fino all’esordio sulla MCL40. I prossimi 2 giorni a Jerez potrebbero essere importanti soprattutto se i risultati di Ocon continuassero ad essere così incostanti.

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