Calvario senza fine per il pilota: frattura al bacino e operazione immediata - Sportface.it

Calvario senza fine per il pilota: frattura al bacino e operazione immediata

David Munoz ha vissuto ore drammatiche dopo la caduta durante le prove del Gran Premio di Ungheria. Una caduta violenta che gli ha causato una frattura al bacino.

Il pilota della Moto 3 è stato subito trasportato in ospedale, dove i medici hanno deciso per un’operazione immediata, necessaria per stabilizzare la frattura e prevenire complicazioni più gravi.

Il percorso verso la ripresa

Il bacino è una delle zone più delicate per chi corre in moto: sostiene il peso del corpo, trasferisce la forza durante le curve e regge ogni impatto. Una frattura richiede non solo l’intervento chirurgico, ma settimane di riabilitazione, fisioterapia e un attento ritorno all’attività.

Munoz dovrà rivedere i suoi programmi e rinunciare alle prossime gare fino a recupero completo. La squadra dovrà adattare strategie e sostituzioni.

Tra paura e attesa

Le prossime settimane saranno decisive. L’intervento è riuscito, ma la vera sfida sarà tornare in sella senza rischiare ricadute. Il motociclismo non dà pause e la realtà della caduta ricorda che dietro la velocità e lo spettacolo c’è sempre un equilibrio fragile tra talento e salute.