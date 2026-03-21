Max Verstappen unico: vince anche al Nurburgring, ma viene squalificato

Il dominio di Max Verstappen non conosce confini. Il campione del Mondo olandese domina non solo in Formula 1, ma alla fine è stato squalificato insieme al suo team.

Nurburgring: Verstappen vince e domina, poi la squalifica.

Super Max anche con le GT. Il campione olandese conquista per la seconda volta la vittoria al Nürburgring-Nordschleife, imponendosi nella 58ª edizione della Barbarossapreis al volante della Mercedes AMG GT3, condivisa con Daniel Juncadella e Jules Gounon. Poi l’amara squalifica.

Dopo aver firmato la pole position nel secondo round stagionale della NLS 2026, Verstappen ha dato subito prova della sua superiorità anche in gara.

Il momento chiave della prima fase è arrivato sul lungo rettilineo del Döttinger Höhe, dove Haase è riuscito a passare al comando sfruttando la scia. Tuttavia Verstappen non si è mai scomposto, restando incollato all’avversario. Una dimostrazione di lucidità e gestione gara che conferma ancora una volta il livello straordinario del pilota olandese.

Nel secondo stint è stato Juncadella a proseguire il lavoro, mentre la terza ora ha regalato uno degli episodi più spettacolari con il duello tra Gounon e Dan Harper. Nel finale è tornato al volante Verstappen, che ha semplicemente fatto ciò che gli riesce meglio: essere impeccabile. Senza errori e con un passo irresistibile, ha costruito un vantaggio superiore al minuto sugli inseguitori, tagliando il traguardo tra gli applausi e consolidando una vittoria netta e meritata insieme ai suoi compagni e al team.

La sua vittoria avrebbe dovuto rafforzare ulteriormente l’immagine di Verstappen come pilota totale, capace di adattarsi ed imporsi in tutte le gare, ma la squalifica ha rovinato la giornata della sua Mercedes. Il quattro volte campione del mondo e la propria formazione hanno utilizzato un treno di gomme extra durante le quattro ore d’azione.

Verstappen, parole al veleno per la F1

Non è mancata poi la stoccata di Verstappen alla F1. Rea, secondo il pilota olandese, di aver scritto un regolamento che penalizza il gesto del campione, a vantaggio di una gestione della batteria che non diverte proprio nessuno.

“Le corse GT? Al massimo, tu puoi dare gas a martello, senza dover dare un’occhiata al livello della batteria”. Queste le parole riportate da Autosport e rilasciate prima dell’evento.

Una curiosità, visto il cambio di macchina e l’arrivo in Mercedes (nelle GT) oggi Max Verstappen è l’unico pilota di F1 in attività ad avere vinto la gara più recente per Red Bull, Ferrari e Mercedes. Storico.

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