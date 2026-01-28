Al via il primo corso per estricatori: cos’è e come funziona

Sabato 31 gennaio, all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga (Campagnano di Roma), nella nuova sede della Specialist Motorsport Academy, scatterà il primo corso dedicato all’estricazione da autovetture da competizione. Rivolto a medici e paramedici, sarà guidato dai dottori Francesco Maria Petrucci e Marco Perrone, insieme al paramedico Massimiliano Girgenti.

Primo corso 2026 per estricatori da autovettura da competizione

Una ventina di partecipanti inizieranno con una lezione teorica online mercoledì 28 gennaio, preparatoria all’incontro pratico. Sul circuito, divisi in squadre, proveranno a rimuovere il pilota dall’abitacolo di monoposto e Gran Turismo. La vettura-laboratorio utilizzata per le prove è stata creata da ACI Sport con Sparco: per replicare un ribaltamento laterale potrà ruotare di 90°.

“Il primo corso dell’anno dedicato allo staff di estricazione rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso formativo portato avanti dalla Specialist Motorsport Academy “, dichiara il direttore Raffaele Giammaria, “la nuova sede di Vallelunga ci consente oggi di programmare una maggiore frequenza di corsi, garantendo continuità e aggiornamento costante a una figura chiave per la sicurezza delle competizioni. A questo si unisce la qualità e la completezza del materiale didattico e operativo di cui disponiamo, elementi che ci permettono di offrire una formazione di altissimo livello. Tutto ciò rende l’attività della nostra scuola un vero fiore all’occhiello dell’Automobile Club d’Italia, in un ambito strategico e imprescindibile come quello della sicurezza nelle corse“.

La struttura vanta quattro abitacoli per le simulazioni: due da monoposto, uno da GT (in prestito da Lamborghini) e la monoposto Sparco. Ci sono anche manichini avanzati per esercitarsi su piloti incoscienti, inclusa la respirazione assistita con il dispositivo “Safe LM”, mentre un’aula da 25 posti, con lavagna multimediale interattiva, supporta lezioni e refresh teorici.