Judo, Grand Slam di Tbilisi e European Cup di Riga: 27 azzurri in gara dal 20 al 22 marzo. Il programma completo

Il grande judo internazionale torna protagonista con due appuntamenti in contemporanea. In Georgia 427 atleti da 54 nazioni per uno degli eventi più attesi del circuito IJF World Tour. A seguire anche il para-judo. Tutto in diretta su judo.tv.
Il judo internazionale si divide su due fronti questo fine settimana, dal 20 al 22 marzo, con l’Italia presente su entrambi i fronti. Da una parte il Tbilisi Grand Slam 2026, uno degli appuntamenti più attesi del circuito IJF World Tour, dall’altra la European Cup Seniores di Riga, in Lettonia.
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Tbilisi Grand Slam: sette azzurri in Georgia
Il Tbilisi Grand Slam 2026 conta 427 atleti iscritti provenienti da 54 nazioni, con la presenza di tutti e cinque i continenti. La squadra italiana è composta da sette atleti: Giulia Ghiglione (Esercito) e Sofia Mazzola (Carabinieri) nel femminile, Asya Tavano (Fiamme Azzurre) ed Erica Simonetti (Esercito) nei +78 kg, Matteo Piras (Esercito) nei -66 kg, Leonardo Valeriani (Fiamme Gialle) nei -73 kg e Vincenzo Pelligra (Fiamme Azzurre) nei -81 kg. Al termine dell’evento è in programma anche un importante appuntamento dedicato al para-judo, con alcuni tra i migliori para-atleti del panorama internazionale.
Il programma di gara del Grand Slam prevede: venerdì 20 marzo -48 kg, -52 kg, -57 kg, -60 kg, -66 kg; sabato 21 marzo -63 kg, -70 kg, -73 kg, -81 kg; domenica 22 marzo -78 kg, +78 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg.
European Cup di Riga: venti azzurri in Lettonia
Corposa anche la delegazione italiana alla European Cup Seniores di Riga. Nel femminile: Sara Cesselli (Judo Preneste), Aurora Platania (Dynamic Center Gravina) ed Elena Guarducci (Akiyama Settimo) nei -48 kg; Giulia Caggiano (Fiamme Oro) ed Emma Stoppari (Ginnastica Triestina) nei -57 kg; Ludovica Franzosi (Aeronautica) e Serena Maddaloni (Fiamme Oro) nei -70 kg. Nel maschile: Pietro Andreini (Aeronautica), Luca Chiarella (Ken Kyu Kai), Alessandro Del Re, Yuri Bersanetti e Davide Errichiello (Akiyama Settimo), Diego Rea (Fiamme Azzurre) nei -60 kg; Nicolò Morelli (Akiyama Settimo) nei -66 kg; Federico Bosis (Polisportiva Besanese), Alessandro Roma (Akiyama Settimo), Lorenzo Iovine (Nippon Club) e Matthew Paul Marastoni (Judo Valpolicella) nei -73 kg; Simone Covi (Fiamme Azzurre) e Nicola Chiari (Kyu Shin Do Kai) nei -81 kg; Luigi Pippa (Fiamme Azzurre) e Danilo Articolo (Akiyama Settimo) nei -90 kg.
Il programma di gara a Riga prevede: sabato 21 marzo -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg; domenica 22 marzo -48 kg, -52 kg, -57 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta sulla piattaforma ufficiale judo.tv.