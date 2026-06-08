24 Ore di Le Mans, Ferrari cerca il poker: Toyota e Cadillac pronte alla sfida

La 24 Ore di Le Mans 2026 si avvicina e promette una battaglia di altissimo livello nella classe Hypercar. Ferrari arriva all’appuntamento da regina delle ultime tre edizioni, vinte con tre equipaggi diversi: prima la 499P numero 51 di Pier Guidi-Cataldo-Giovinazzi, poi la numero 50 di Fuoco-Nielsen-Molina e infine la 83 AF Corse di Kubica-Ye-Hanson. Maranello sogna così un nuovo successo storico nella maratona francese.

Ferrari favorita, Toyota vuole tornare davanti

La Ferrari 499P resta una delle vetture di riferimento, ma dovrà fare i conti soprattutto con Toyota. La casa giapponese ha aggiornato la propria Hypercar e punta a ritrovare il successo a Le Mans dopo un triennio complicato.

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La numero 8 di Hirakawa-Hartley-Buemi ha già vinto a Imola, mentre la numero 7 di Kobayashi-De Vries-Conway ha raccolto punti preziosi a Spa nonostante una qualifica difficile. Toyota conosce benissimo Le Mans e la sua esperienza può pesare parecchio nell’arco delle 24 ore.

Cadillac, BMW e outsider: griglia apertissima

Attenzione anche a Cadillac, ancora a caccia del primo trionfo assoluto nella classica francese. Oltre alle due vetture di Hertz Team JOTA, ci sarà anche il prototipo Wayne Taylor Racing numero 101, proveniente dall’IMSA. Occhio poi a BMW, reduce dal successo a Spa con WRT e desiderosa di ripetere l’impresa del 1999.

Peugeot sogna il colpo davanti al pubblico di casa, mentre Alpine, Aston Martin e la debuttante Genesis Magma Racing proveranno a inserirsi nella lotta o almeno a chiudere una gara solida. Le Mans, però, resta Le Mans: i favoriti contano, ma affidabilità, strategia e notte spesso decidono più della velocità stessa.