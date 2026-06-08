Boom ascolti per i motori su Sky: oltre 1,3 milioni spettatori per Antonelli a Monaco e crescita record per GP Ungheria

Domenica da incorniciare per i motori su Sky. Il trionfo di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monaco di Formula 1 supera 1,3 milioni di spettatori medi e cresce del 14% rispetto al 2025. Numeri in forte aumento anche per la MotoGP, con il GP d’Ungheria che registra un incremento del 30% rispetto alla passata stagione.

Antonelli trascina la Formula 1: oltre 1,3 milioni di spettatori

La vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monaco ha regalato a Sky una domenica di grandi risultati sul fronte degli ascolti.

La gara di Formula 1, trasmessa in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, ha fatto registrare 1 milione e 356 mila spettatori medi complessivi in total audience, con una share dell’11,7% e oltre 2 milioni e 420 mila spettatori unici.

Un dato che conferma il crescente interesse attorno al giovane pilota italiano e che segna una crescita del 14% rispetto all’edizione 2025 del Gran Premio di Monaco.

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Ottimi numeri anche per il postgara

A confermare il forte coinvolgimento del pubblico è stato anche il tradizionale approfondimento successivo alla corsa.

Lo studio postgara ha raccolto infatti 730 mila spettatori medi, con una share del 6,7% e oltre 1 milione e 170 mila spettatori unici.

Riscontri importanti anche per la differita in chiaro proposta da TV8 alle 18.30, seguita da 1 milione e 346 mila spettatori medi con il 9,7% di share.

MotoGP in crescita: +30% per il GP d’Ungheria

Segnali molto positivi arrivano anche dalla MotoGP.

La gara del Gran Premio d’Ungheria, trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, ha totalizzato 697 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 6% di share televisiva e 985 mila spettatori unici.

Il confronto con la stessa gara della scorsa stagione evidenzia una crescita del 30%, confermando il buon momento della categoria anche sul fronte televisivo.

Numeri importanti anche sul digitale

La giornata ha prodotto risultati significativi anche sulle piattaforme digitali.

Per la Formula 1, il sito di Sky Sport ha registrato 590 mila utenti unici, 4,3 milioni di pagine viste e un milione di visualizzazioni video.

La MotoGP ha invece raccolto 212 mila utenti unici, 1,8 milioni di pagine viste e 292 mila video views.

Social, milioni di interazioni per Formula 1 e MotoGP

Molto positivi anche i dati provenienti dai social network.

La Formula 1 ha generato 2,2 milioni di interazioni e 33 milioni di visualizzazioni video sui canali social di Sky e NOW.

La MotoGP ha invece totalizzato 500 mila interazioni e 10 milioni di video views, contribuendo a rendere la domenica dei motori uno degli appuntamenti più seguiti dell’anno per l’emittente.