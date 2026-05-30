Altro pilota italiano in F1? Ieri il test del “nuovo Antonelli”

La F1 potrebbe presto vedere in pista un altro pilota italiano. Dopo anni difficili, culminati con l’addio al Circus di Antonio Giovinazzi, l’Italia dei motori potrebbe vivere uno dei momenti migliori della sua storia. Non solo con Kimi Antonelli, oggi in testa al Mondiale, ma anche con altri piloti.

F1, test per Fornaroli con McLaren

Leonardo Fornaroli, pilota italiano della McLaren, è tornato in pista sulla MCL60 sul circuito di Austin, in Texas, completando una due giorni di test fondamentali per il suo percorso di crescita nel massimo campionato automobilistico.

Fornaroli, nel suo ruolo di pilota di riserva del McLaren Formula 1 Team, ha girato sul tracciato americano.

Per il giovane piacentino si è trattato della prima esperienza assoluta sul difficile circuito statunitense, dove ha percorso in totale 77 giri, equivalenti a circa 425 chilometri. Questa sessione rappresenta il terzo test ufficiale con vetture di stagioni precedenti previsto dal Driver Development Programme della scuderia inglese, dopo le tappe già effettuate a Barcellona e Silverstone.

Il programma di lavoro si è rivelato intenso e non ha subito rallentamenti, nonostante il meteo variabile.

Nella prima giornata il pilota ha affrontato un clima caldo e umido, caratterizzato da una leggera pioggia intermittente. Il secondo giorno, invece, le temperature sono scese, offrendo condizioni ideali per comprendere il comportamento della monoposto in diverse situazioni ambientali. I tecnici di Woking hanno pianificato sia long run sia brevi stint cronometrati, alternando il lavoro sul passo gara a simulazioni specifiche, comprese le procedure di partenza dalla griglia e la gestione del giro di formazione. Il tracciato di Austin ha messo alla prova Fornaroli con i suoi rapidi cambi di direzione e le forti staccate, confermandosi una pista stimolante per lo sviluppo dei giovani talenti.

Altri italiani in F1? Fornaroli attende un sedile, Minì cresce

La McLaren è tornata a girare al Circuit of the Americas a quasi un anno di distanza dall’ultimo test, avvenuto nel giugno 2025.

Fornaroli è arrivato in Texas direttamente dal fine settimana del Gran Prix del Canada, dove ha supportato la squadra ufficiale. Il pilota italiano ha espresso grande soddisfazione per i progressi messi a referto, sottolineando come l’introduzione delle prove di partenza abbia aggiunto un tassello importante alla sua sensibilità di guida.

Fornaroli ha confermato di sentirsi sempre più integrato nelle dinamiche McLaren ma il debutto ufficiale in F1 con la vettura arancione sembra complicato. Più probabile che dal prossimo anno Fornaroli possa finire in una scuderia “amica”. In questo momento non ci sono sedili liberi, ne per lui, ne per l’ancor più giovane Gabriele Minì, impegnato ancora in F2.