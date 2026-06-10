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24 Ore di Le Mans, Ferrari si nasconde: oggi la qualifica, orari e dove vederla

Antonio Lauro
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Le Mans Ferrari
50 FUOCO Antonio (ita), MOLINA Miguel (spa), NIELSEN Nicklas (dnk), Ferrari AF Corse, Ferrari 499P #50, Hypercar, FIA WEC, action during the 2024 24 Hours of Le Mans, 4th round of the 2024 FIA World Endurance Championship, on the Circuit des 24 Heures du Mans, from June 15 to 16, 2024 in Le Mans, France

La 94ª edizione della 24 Ore di Le Mans entra nel vivo con l’eterno duello tra Ferrari e Toyota. La corsa prende il via sabato alle 16, ma la sfida per la gara più attesa della stagione è già accesissima.

Ferrari studia le gomme, Toyota passa all’attacco

Il WEC torna alla Sarthe per la 24 Ore di Le Mans 2026. Dopo il podio della Ferrari #50 a Spa, la scuderia di Maranello arriva in Francia per difendere i successi degli ultimi 3 anni, nei quali tutte e tre le formazioni schierate dalla rossa sono riuscite ad aggiudicarsi il primo posto a turno.

Durante i test collettivi, le 499P non hanno cercato il limite sul giro secco, concentrandosi sulla raccolta dati e sulla gestione delle nuove mescole, il cui basso degrado permette di allungare notevolmente gli stint in pista. Al mattino la Ferrari #50 ha chiuso quinta a 1 secondo dalla Cadillac #101, mentre nel pomeriggio la #51 ha ottenuto il nono tempo a 8 decimi dalla Aston Martin.

L’evidente pretattica ha innescato reazione della Toyota, con il direttore tecnico David Floury che ha svelato: «Siamo i più veloci tra quelli che hanno messo le carte in tavola. Non credo ai valori di prestazione visti da alcuni concorrenti».

Le Mans Ferrari

24 Ore di Le Mans, Ferrari si nasconde: oggi la qualifica, dove vederla

Dunque, probabilmente i reali rapporti di forza dopo i BoP (che da quest’anno non vengono svelati) si misureranno a partire dalle prove libere 1 e sicuramente dalle qualifiche di oggi, che decidono l’accesso alla Hyperpole di domani.

Il weekend si arricchisce col ritorno del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, con 60 vetture pronte a fare da cornice alla classe Hypercar.

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Il programma del fine settimana e la diretta televisiva

L’attenzione globale resta in ogni caso concentrata sulla 24 Ore, che scatta sabato 13 giugno alle ore 16.

La gara si preannuncia molto equilibrata e il successo finale dipende sicuramente dall’affidabilità, dalla gestione del traffico e dalle operazioni ai box, fattori determinanti quanto la velocità pura.

I tifosi possono seguire la maratona automobilistica in diretta su Eurosport, attraverso Discovery+ e HBO Max, oppure sull’applicazione ufficiale FIA WEC+.

Ferrari 83

24 Ore di Le Mans, Ferrari si nasconde: oggi la qualifica, dove vederla

Le prime 2 ore della competizione sono inoltre visibili in chiaro su Turbo, al canale 59 del digitale terrestre.

Le sessioni di libere e qualifiche sono invece coperte sempre da Discovery+ o dall’applicazione della federazione.

Confermata la giornata di riposo di domani, venerdì 12 giugno, in attesa della partenza, quando finalmente si scopre se il lavoro preparatorio della Ferrari ha portato i vantaggi sperati.

Ecco la tabella con il programma completo delle sessioni della 24 Ore di Le Mans, organizzata per giorni e orari:

Giorno Sessione Orario
Mercoledì 10 giugno Prove Libere 1 14:00 – 17:00
Qualifiche LMP2 & LMGT3 18:45 – 19:15
Qualifiche Hypercar 19:30 – 20:00
Prove Libere 2 22:00 – 24:00
Giovedì 11 giugno Prove Libere 3 14:45 – 17:45
Hyperpole 1 LMP2 & LMGT3 20:00 – 20:20
Hyperpole 2 LMP2 & LMGT3 20:35 – 20:50
Hyperpole 1 Hypercar 21:05 – 21:25
Hyperpole 2 Hypercar 21:40 – 21:55
Prove Libere 4 23:00 – 24:00
Sabato 13 giugno Warm-up 12:00 – 12:15
24 Ore di Le Mans 16:00

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