24 Ore di Le Mans, Ferrari si nasconde: oggi la qualifica, orari e dove vederla

La 94ª edizione della 24 Ore di Le Mans entra nel vivo con l’eterno duello tra Ferrari e Toyota. La corsa prende il via sabato alle 16, ma la sfida per la gara più attesa della stagione è già accesissima.

Ferrari studia le gomme, Toyota passa all’attacco

Il WEC torna alla Sarthe per la 24 Ore di Le Mans 2026. Dopo il podio della Ferrari #50 a Spa, la scuderia di Maranello arriva in Francia per difendere i successi degli ultimi 3 anni, nei quali tutte e tre le formazioni schierate dalla rossa sono riuscite ad aggiudicarsi il primo posto a turno.

Durante i test collettivi, le 499P non hanno cercato il limite sul giro secco, concentrandosi sulla raccolta dati e sulla gestione delle nuove mescole, il cui basso degrado permette di allungare notevolmente gli stint in pista. Al mattino la Ferrari #50 ha chiuso quinta a 1 secondo dalla Cadillac #101, mentre nel pomeriggio la #51 ha ottenuto il nono tempo a 8 decimi dalla Aston Martin.

L’evidente pretattica ha innescato reazione della Toyota, con il direttore tecnico David Floury che ha svelato: «Siamo i più veloci tra quelli che hanno messo le carte in tavola. Non credo ai valori di prestazione visti da alcuni concorrenti».

Dunque, probabilmente i reali rapporti di forza dopo i BoP (che da quest’anno non vengono svelati) si misureranno a partire dalle prove libere 1 e sicuramente dalle qualifiche di oggi, che decidono l’accesso alla Hyperpole di domani.

Il weekend si arricchisce col ritorno del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, con 60 vetture pronte a fare da cornice alla classe Hypercar.

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Il programma del fine settimana e la diretta televisiva

L’attenzione globale resta in ogni caso concentrata sulla 24 Ore, che scatta sabato 13 giugno alle ore 16.

La gara si preannuncia molto equilibrata e il successo finale dipende sicuramente dall’affidabilità, dalla gestione del traffico e dalle operazioni ai box, fattori determinanti quanto la velocità pura.

I tifosi possono seguire la maratona automobilistica in diretta su Eurosport, attraverso Discovery+ e HBO Max, oppure sull’applicazione ufficiale FIA WEC+.

Le prime 2 ore della competizione sono inoltre visibili in chiaro su Turbo, al canale 59 del digitale terrestre.

Le sessioni di libere e qualifiche sono invece coperte sempre da Discovery+ o dall’applicazione della federazione.

Confermata la giornata di riposo di domani, venerdì 12 giugno, in attesa della partenza, quando finalmente si scopre se il lavoro preparatorio della Ferrari ha portato i vantaggi sperati.