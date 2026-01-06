Vuole il Mondiale, Allegri ne approfitta: è il colpo per la difesa

A Milano la battaglia per lo scudetto si fa sempre più accesa, con Milan e Inter che rispondono alle rappresaglie reciproche. Per arrivare a dama però, Allegri ha fatto un nome preciso.

Il Milan è tornato dalla Sardegna con tre punti pesanti, ma anche con una serie di conferme che vanno oltre il risultato. La trasferta di Cagliari ha messo in luce una squadra capace di adattarsi alle difficoltà, ma anche una rosa costretta troppo spesso a soluzioni d’emergenza. Le assenze in attacco di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, unite alla gestione cauta di Christian Pulisic, hanno obbligato Massimiliano Allegri a ridisegnare più di un reparto, affidandosi a interpreti duttili e giovani ancora in fase di crescita.

La prova di Bartesaghi, l’adattamento di De Winter al centro della difesa e l’utilizzo di Loftus-Cheek in una posizione ibrida raccontano di un gruppo che sa arrangiarsi, ma anche di una struttura che rischia di andare in affanno sul medio periodo. Il messaggio che arriva dal campo è chiaro: la qualità c’è, la profondità meno. Ed è per questo che il mercato di gennaio non può essere affrontato come una semplice finestra di contorno.

L’esordio di Niclas Fullkrug ha risposto a una richiesta precisa dell’allenatore, ma non esaurisce i ragionamenti di Igli Tare, chiamato ora a intervenire anche altrove. Le valutazioni riguardano soprattutto la difesa, reparto che ha funzionato ma che necessita di un innesto capace di entrare subito nelle rotazioni senza alterare equilibri già consolidati. I nomi circolati nelle ultime settimane raccontano di una ricerca complessa, fatta di incastri tecnici ed economici, mentre sullo sfondo resta il dossier Nkunku, corteggiato con insistenza dal Fenerbahce e valutato internamente come possibile chiave per finanziare più di un’operazione. È in questo panorama intricato che il Milan si muove con attenzione, consapevole che ogni scelta di gennaio avrà ripercussioni anche sul futuro prossimo.

Avanti tutta per Aké: è lui la chiave per la difesa di Allegri

Tra i profili monitorati con crescente interesse c’è quello di Nathan Aké, difensore del Manchester City che potrebbe rappresentare un’occasione di alto profilo. L’olandese, classe 1995, ha un contratto in scadenza a giugno 2027, ma sta vivendo una stagione di utilizzo limitato sotto la guida di Pep Guardiola, chiuso dalla concorrenza interna e da gerarchie ormai ben definite. Nell’annata in corso Aké ha collezionato presenze frammentate tra Premier League e coppe, con meno di 1.000 minuti complessivi e una continuità mai trovata. Numeri lontani dai picchi delle stagioni precedenti, quando era stato una pedina importante nel sistema del City, soprattutto nella stagione del Triplete.

La sua affidabilità resta però fuori discussione: negli ultimi tre anni ha mantenuto una media superiore all’85% di precisione nei passaggi e un’elevata percentuale di duelli difensivi vinti, confermandosi un profilo solido e tatticamente educato. Il tema centrale, per Aké, è il minutaggio. In vista dei Mondiali 2026, il centrale olandese sa di dover ritrovare continuità per restare centrale nel progetto della Nazionale dei Paesi Bassi.

Una permanenza a Manchester senza spazio rischierebbe di penalizzarlo, mentre un ritorno in un campionato come la Serie A potrebbe rilanciarne le ambizioni. La sua valutazione di mercato oscilla oggi tra i 18 e i 22 milioni di euro, una cifra considerata sostenibile per un difensore d’esperienza internazionale, capace di giocare sia in una linea a quattro sia come braccetto in una difesa a tre. Per il Milan sarebbe un innesto immediatamente spendibile, senza lunghi tempi di adattamento, esattamente ciò che Allegri chiede al mercato invernale. Molto però dipenderà dalle uscite e dalle tempistiche.