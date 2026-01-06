“Verstappen come Schumacher”, l’ex pilota azzarda il paragone e scatena la polemica

L’ex pilota si sbilancia su Max Verstappen: il paragone fa storcere il naso ai tifosi della Formula 1.

La stagione di Max Verstappen è stata intensa e complessa. Dopo una lunga serie di titoli mondiali (quattro), l’olandese della Red Bull ha visto sfumare il successo finale per pochi punti, al termine di una sfida serrata con le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Un campionato rimasto aperto fino all’ultima gara, segno di una Formula 1 sempre più competitiva.

Nonostante la sconfitta finale, Verstappen è riuscito a mantenere la squadra agganciata alla lotta mondiale, estraendo il massimo potenziale da una monoposto non sempre dominante. Un aspetto che ha colpito Ralf Schumacher, oggi opinionista e osservatore attento del paddock.

Verstappen come Schumacher: Ralf non ha dubbi

Secondo Ralf Schumacher, Verstappen rappresenta molto più di un semplice talento alla guida. Ai microfoni di F1-insider.com, il fratello di Schumi ha dichiarato: “Max è uno che riesce a ottenere il massimo da una macchina, come si è visto rispetto a Yuki Tsunoda o Liam Lawson. Ma è stata comunque una prestazione di squadra davvero eccezionale. E questo ha cambiato Max”.

In seguito, Ralf Schumacher ha esaltato ancor più le qualità dell’ex pilota, azzardando il paragone con suo fratello: “Ha acquisito quel qualcosa in più, quell’abilità e quell’aura che aveva anche Michael: unisce, guida e trascina la squadra attorno a sé. È fondamentale che le persone siano disposte a seguire il tuo esempio fino in fondo. Ora anche Max ha questo gene di Michael”.