Lutto nello sport italiano: l’ultimo saluto al grande allenatore

Grave lutto nel mondo dello sport nostrano, un grande coach ci ha purtroppo lasciati. Il ricordo di team, famiglia ed appassionati di basket.

Essere un grande allenatore è ben più che sedersi semplicemente su una panchina dando ordini e direttive: i grandi coach sono di ispirazione per i loro atleti, rappresentano una spalla su cui piangere o ridere a seconda di come va la stagione e possono insegnare grandi lezioni di vita, oltre il campo, ai giovani atleti che seguono e a cui indirizzano nettamente la carriera in una o l’altra direzione.

L’Italia è un paese dove c’è una grande tradizione di grandi allenatori che, sopratutto nel calcio come gli scomparsi ed iconici Vittorio Pozzo ed Enzo Bearzot, hanno saputo imporre una visione sportiva al livello internazionale, arrivando alla vittoria più ambita. Anche nelle altre discipline come pugilato, sci e basket possiamo sicuramente vantarci di avere una grande eccellenza, in questo senso.

Un grande allenatore che fa proprio parte di questa categoria di tecnici, quelli che hanno cambiato per sempre in positivo la vita di tanti atleti che hanno seguito per anni, si è purtroppo spento in queste ore. L’ultimo saluto passa anche attraverso il ricordo che la società ed i suoi ragazzi hanno di lui. La stampa nostrana ha deciso di ricordare così Mario Blasone.

Addio al grande allenatore

La società sportiva Scaligera Basket Verona piange la scomparsa di Mario Blasone, grande allenatore che ha condotto il team impegnato in Serie A2 per tanti anni. Era anche parte del team già ai tempi della prima, storica Coppa Korac del 1998. Il capitano Roberto Della Vecchia lo ricorda così: “Era una persona di grande cultura e quando parlava stavamo ad ascoltare i suoi aneddoti”.

Sulla pagina Facebook ufficiale, il club ha rilasciato un comunicato per ricordare il coach: “Figura di grande spessore umano e professionale, Mario Blasone è stato allenatore, docente e punto di riferimento della pallacanestro italiana. Ha legato una parte importante della sua carriera anche alla storia della Scaligera Basket, guidando la Glaxo Verona nella prima stagione in Serie A”, si legge nel post ufficiale del team.

Il suo ricordo va oltre lo sport, ricordando anche la grande caratura umana di Blasone: “Alla famiglia Blasone e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze e un affettuoso abbraccio da parte di tutta la comunità gialloblù”, si legge in conclusione. Un vuoto enorme ma anche il ricordo positivo di un uomo che ha traghettato una grande squadra ai suoi primi successi.