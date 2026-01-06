F1, Steiner lancia l’allarme: messaggio diretto a Hamilton

Guenther Steiner non ha dubbi sul futuro di Lewis Hamilton: l’ex team principal della Haas lancia l’allarme sul campione.

La prossima stagione di Formula 1 può segnare una svolta per Lewis Hamilton e il suo percorso con Ferrari. Secondo Guenther Steiner il 2026 potrebbe essere l’anno che decide il futuro del sette volte campione del mondo. Dopo una prima annata in rosso complicata, senza podi e lontano dai vertici, le nuove regole e un progetto competitivo potrebbero cambiare in positivo le sorti del britannico o spingere lo stesso campione a dire addio alla Formula 1.

Steiner netto su Hamilton: l’ex team principal lancia l’allarme

Guenther Steiner, ex team principal in Formula 1, ha ribadito con fermezza quanto sia cruciale il prossimo anno per Lewis Hamilton. Secondo il manager, la stagione che sta per partire non è un semplice per il sette volte campione del mondo.

In una recente intervista al Kronen Zeitung, Steiner ha dichiarato: “Credo che se la Ferrari avrà una buona macchina nella prossima stagione, potrà farcela. Non bisogna dimenticare che con Charles Leclerc ha un ottimo compagno di squadra. Quest’ultimo è salito sul podio un paio di volte, ma non ha vinto nessuna gara. Con questa macchina, però, il podio è stato già un risultato soddisfacente”.

L’ex team principal della Haas ha poi aggiunto: “Se nella prossima stagione sarà più competitivo, anche Lewis potrà ritrovare la motivazione. Se però le cose continueranno così, la prossima stagione sarà sicuramente la sua ultima in Formula 1. Di sicuro non continuerà a sottoporsi a tutto questo. La situazione è molto difficile per lui, lo si è notato chiaramente in ogni intervista. Sarà quindi una stagione decisiva per lui”.