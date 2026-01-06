Como travolgente a Pisa: 3-0 all’Arena Garibaldi e terza vittoria di fila per i lariani

La squadra di Fabregas espugna Pisa con una prestazione solida e cinica: doppietta di Douvikas e gol di Perrone. Il Como sogna l’Europa, nerazzurri ancora in difficoltà.

Il Como continua a correre e conquista la terza vittoria consecutiva andando a vincere con autorità all’Arena Garibaldi: 3-0 al Pisa, un risultato che certifica il grande momento dei lariani, sempre più vicini alla zona europea.

Gli ospiti partono con il piede sull’acceleratore e già al 4’ sfiorano il vantaggio con Nico Paz, fermato da Semper su schema da calcio d’angolo. Al 16’ l’argentino perde un pallone pericoloso, ma Nzola non riesce a capitalizzare grazie all’intervento di Ramon. Il Pisa cresce e al 20’ va vicino al gol con Tramoni, che su assist di Nzola manda il destro a pochi centimetri dal palo. Il Como risponde poco dopo ancora con Nico Paz, lanciato da Da Cunha, ma Semper si conferma attento. Nel finale di primo tempo è ancora Nzola ad avere una buona occasione in area, sciupata al momento del tiro. Prima dell’intervallo Ramon rimedia un’ammonizione pesante che gli costerà la sfida contro il Bologna.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nella ripresa il Pisa rientra in campo con maggiore aggressività. Al 48’ Tramoni serve Piccinini, il cui tiro viene respinto da Butez, bravo anche pochi minuti dopo su un nuovo tentativo dello stesso centrocampista. Superata la fase di pressione avversaria, il Como riprende il controllo del match e al 68’ sblocca la gara: Perrone raccoglie palla al limite e lascia partire un destro preciso che vale l’1-0.

Il gol taglia le gambe ai toscani e apre spazi al contropiede. Al 76’ Douvikas riceve da Jesus Rodriguez, entra in area e con un diagonale supera Semper per il raddoppio. Il Pisa prova a reagire e all’85’ ha l’occasione per riaprire la partita con un calcio di rigore conquistato da Leris, ma Nzola si fa ipnotizzare da Butez. In pieno recupero arriva anche il penalty per il Como, causato da un fallo di Coppola su Douvikas: l’attaccante greco non sbaglia e firma la doppietta personale che chiude definitivamente i conti.

Con questo successo il Como sale a quota 33 punti, agganciando provvisoriamente Roma e Juventus e alimentando ambizioni europee. Situazione opposta per il Pisa, che resta fermo a 12 punti in piena zona retrocessione. Nel prossimo turno i lariani ospiteranno il Bologna al Sinigaglia, mentre i toscani faranno visita all’Udinese al Bluenergy Stadium.