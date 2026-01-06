F1, Perez provoca: l’ex Red Bull rivela il punto debole di Verstappen

Sergio Perez rivela il punto debole di Max Verstappen: l’ex Red Bull lancia la provocazione al campione olandese.

Sergio Perez ha raccontato la sua versione di Max Verstappen tra talento, difficoltà e temperamento. In una recente intervista il messicano ha descritto l’olandese come un pilota straordinario ma con un carattere intenso quando è in macchina. L’ex Red Bull ha lanciato una vera e propria provocazione, rivelando quello che secondo lui è il punto debole del campione olandese.

Perez rivela il punto debole di Verstappen

Perez ha parlato senza filtri di Max Verstappen: “Con Max succede qualcosa. Max è una persona eccellente, ma succede qualcosa quando è in macchina si trasforma, diventa una persona diversa. Penso che avesse qualcosa dentro di sé che non ha mai lasciato uscire. Ne avevamo parlato e pensavamo che il problema fosse ormai alle spalle. L’intera squadra la pensava così. Quindi siamo rimasti tutti sorpresi quando l’ha tirato fuori in quel momento”.

Tuttavia, ha aggiunto, quando le cose non vanno come previsto, l’olandese fatica a gestire quei momenti: “Max è un pilota incredibilmente forte dal punto di vista mentale e ha un talento impressionante è molto concentrato ed è una risorsa enorme per la squadra e un grande leader. Il lato negativo, credo, è il suo temperamento. Quando le cose vanno male, fa fatica a gestirle, come è successo a Barcellona. Si chiude in se stesso. Ha quel lato, ma penso anche che non sarebbe Max se non lo avesse”.