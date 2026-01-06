Sportface TVOriginals
F1, Perez provoca: l’ex Red Bull rivela il punto debole di Verstappen

Sergio Perez
01.03.2024, Bahrain International Circuit, Sakhir, Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 ,im Bild Sergio Perez (MEX), Oracle Red Bull Racing xhbx

Sergio Perez rivela il punto debole di Max Verstappen: l’ex Red Bull lancia la provocazione al campione olandese.

Sergio Perez ha raccontato la sua versione di Max Verstappen tra talento, difficoltà e temperamento. In una recente intervista il messicano ha descritto l’olandese come un pilota straordinario ma con un carattere intenso quando è in macchina. L’ex Red Bull ha lanciato una vera e propria provocazione, rivelando quello che secondo lui è il punto debole del campione olandese.

Perez rivela il punto debole di Verstappen

Perez ha parlato senza filtri di Max Verstappen: Con Max succede qualcosa. Max è una persona eccellente, ma succede qualcosa quando è in macchina si trasforma, diventa una persona diversa. Penso che avesse qualcosa dentro di sé che non ha mai lasciato uscire. Ne avevamo parlato e pensavamo che il problema fosse ormai alle spalle. L’intera squadra la pensava così. Quindi siamo rimasti tutti sorpresi quando l’ha tirato fuori in quel momento”.

Verstappen Max Redbull

RedBull, è finita (Reddit.it) – www.SportFace.it

Tuttavia, ha aggiunto, quando le cose non vanno come previsto, l’olandese fatica a gestire quei momenti: “Max è un pilota incredibilmente forte dal punto di vista mentale e ha un talento impressionante è molto concentrato ed è una risorsa enorme per la squadra e un grande leader. Il lato negativo, credo, è il suo temperamento. Quando le cose vanno male, fa fatica a gestirle, come è successo a Barcellona. Si chiude in se stesso. Ha quel lato, ma penso anche che non sarebbe Max se non lo avesse”. 

