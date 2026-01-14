Pecco Bagnaia, altro che riscatto: arriva la mazzata definitiva

Questo dovrebbe essere l’anno del grande riscatto di Francesco Bagnaia, eppure, in casa Ducati Lenovo gli umori non sono positivi.

Dopo una stagione come quella appena conclusa chiunque cercherebbe il riscatto il prima possibile. Questo discorso vale doppio per un atleta come Pecco Bagnaia, vincitore di ben tre titoli iridati in MotoGP e che non può certo lasciare parlare male di lui la stampa dopo una stagione davvero poco entusiasmante. E’ ora di mostrare di che stoffa sia fatto davvero l’atleta, partendo al meglio.

Il punto è che non sarà per niente semplice riprendersi la corona. Infortunio dell’iberico o meno, Marc Marquez ha decisamente scalzato Pecco come primo pilota di Ducati nelle gerarchie. L’adattamento con la GP26 difficilmente sarà traumatico come il passaggio dalla GP24 alla GP25 ma sarà comunque un impegnativo percorso di crescita sportiva, per l’atleta. E in più, la squadra ci mette il carico da 12.

Vero, sia il pilota che Tardozzi e Gigi Dall’Igna hanno negato qualsiasi tipo di conflitto nella squadra. Ma non lo fareste anche voi al loro posto? La sensazione è che, volenti o nolenti, i grandi capi di Ducati abbiano via via finito per considerare Pecco un comprimario di Marquez, al punto che nessuno si aspetta che possa iniziare la stagione 2026 come vero protagonista del mondiale.

Le rivelazioni pesanti di Dall’Igna

Nel corso del documentario presentato da MotoGP.com chiamato Marc Marquez: All on Red, vengono ripercorse le tappe fondamentali che hanno condotto l’atleta spagnolo al suo nono titolo, il più dolce considerando come si erano messe le cose per l’atleta dopo Jerez e gli anni successivi di digiuno e buio. Impossibile, ovviamente, riepilogare la stagione senza accennare a Bagnaia.

Nel documentario appare anche lo storico ingegnere di Ducati Gigi Dall’Igna che pronuncia parole che lasciano intendere molto bene cosa Ducati Lenovo abbia pensato del rapporto tra i piloti nel corso della stagione: “Pecco è contento di avere Marc dall’altra parte del box, ma non è certo facile averlo come compagno di squadra, perché i suoi risultati sono sempre molto elevati“, il che è come dire che forse, non è davvero così felice.

Un compagno di squadra troppo pesante è una delle ipotesi per cui gli esperti hanno considerato la stagione di Pecco così difficile e queste parole sembrano, in effetti, considerare tale affermazione la realtà. Quale che sia la verità, Ducati Lenovo deve investire maggiormente sul suo “secondo” pilota se vuole sperare di arginare la crescita di Aprilia Racing Team nel 2026, sua principale rivale al titolo.