Ossessione Rossi, Marquez bloccato: la folle idea di Valentino

In attesa del nuovo campionato, continua la rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez: l’idea dell’italiano per bloccare il campione del mondo

L’uno contro l’altro, perché niente fa pensare che possa esserci la pace. Valentino Rossi da un lato, Marc Marquez dall’altro: uno scontro che continua, nonostante i due non corrano insieme (o per meglio dire contro) ormai da qualche anno.

Lo spagnolo è stato il padrone assoluto della MotoGp nel 2025 e spera di poter replicare anche nel 2026: campione con diverse gare d’anticipo, tanto da potersi permettere il lusso di non forzare i tempi di recupero dopo la caduta che lo ha costretto ancora una volta a passare dall’infermeria. Un trionfo che gli ha consentito di raggiungere proprio l’odiato rivale Rossi come numero di Mondiali vinti: nove Vale, nove Marc, con la differenza – non certo di poco conto – che il fuoriclasse di Cervera può ancora arricchire la propria bacheca nelle due ruote, mentre a Tavullia da un po’ di tempo ormai sono passati alle quattro ruote.

Sarà dunque il 2026 l’anno del sorpasso di Marquez a Rossi? No, almeno è questo che spera Valentino che – raccontano in Spagna – è disposto a tutto pur di evitare che lo spagnolo lo sopravanzi nella graduatoria dei titoli iridati vinti.

Rossi contro Marquez: due alleati per evitare il sorpasso

Da pilota a coach: Valentino Rossi cambia pelle e si inventa un ruolo di suggeritore per chi considera i due avversari in grado di contrastare Marquez ed evitargli la doppia cifra mondiale.

Così, stando a quanto riferisce ‘El Nacional’, Valentino Rossi avrebbe indossato i panni di consigliere di Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi con un unico obiettivo: frenare in qualche modo Marc Marquez. Un ruolo nel quale l’indimenticato 46 ha dato alcuni suggerimenti ai due piloti cresciuti nella sua Academy. A Bagnaia, reduce da un’annata tragica dal punto di vista sportivo, ha consigliato uno stile di guida più aggressivo in pista, per ritrovare quel feeling ormai da tempo perso con la Ducati.

In Bezzecchi, invece, ha intravisto l’uomo giusto per frenare Marquez, anche in considerazione degli evidenti progressi compiuti dall’Aprilia sul finire del 2025. Basteranno per mettere fine al dominio Ducati? È quel che spera Rossi che, sempre secondo le fonti spagnole, sarebbe ossessionato da Marquez e dall’idea di essere superato da lui. Un’ossessione che ha spinto l’ex pilota a individuare due alleati per bloccare la strada che porterebbe lo spagnolo al suo decimo titolo iridato.