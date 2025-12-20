Minnesota ferma Oklahoma City, Boston supera Miami: notte Nba ricca di sorprese

I Timberwolves infliggono a OKC la terza sconfitta stagionale, i Celtics battono gli Heat. Vittorie anche per Spurs, Bulls e 76ers nella regular season Nba.

Prosegue senza sosta la regular season Nba, con una notte ricca di risultati significativi e prestazioni individuali di alto livello. A prendersi la scena è Minnesota, che ferma Oklahoma City infliggendo ai Thunder la terza sconfitta stagionale: al Target Center finisce 112-107 per i Timberwolves.

Protagonista assoluto Anthony Edwards, autore di una prova solida da 26 punti e 12 rimbalzi, ben supportato da Julius Randle (19 punti e 8 rimbalzi) e da Donte DiVincenzo, che contribuisce con 15 punti e 4 rimbalzi in 31 minuti. Ai Thunder non basta l’ennesima grande serata di Shai Gilgeous-Alexander, che chiude con 35 punti, 5 rimbalzi e 7 assist. Più opache le prestazioni di Jalen Williams (17 punti) e Chet Holmgren (14).

Successo interno per Boston, che supera Miami con il punteggio di 129-116. A trascinare i Celtics sono Derrick White, miglior realizzatore con 33 punti, e Jaylen Brown, che ne aggiunge 30. Tra gli Heat, spazio anche per Simone Fontecchio, in campo per 30 minuti e autore di 12 punti, 2 rimbalzi e 4 assist.

Netta affermazione di San Antonio sul parquet di Atlanta: gli Spurs dominano 126-98, trascinati da un eccellente Victor Wembanyama, che chiude la sua serata con 26 punti e 12 rimbalzi.

Sconfitta casalinga per Cleveland, battuta 136-125 da Chicago. I Bulls trovano in Matas Buzelis e Nikola Vucevic due leader offensivi da 24 punti a testa, mentre ai Cavs non bastano i 35 punti di Darius Garland, alla terza sconfitta consecutiva.

Colpo esterno infine per Philadelphia, che espugna il Madison Square Garden battendo i New York Knicks 116-107. Decisivo, ancora una volta, Tyrese Maxey, autore di 30 punti.