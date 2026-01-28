MotoGP, Rossi si è inventato tutto: rivelazione assurda

Sbugiardato Valentino Rossi, tra l’altro da un grande rivale del passato, l’atleta sconvolto. I tifosi non vogliono credere alle rivelazioni.

La rivalità di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo è solo una delle tante che vedono come protagonista il Dottore che, d’altra parte, si è fronteggiato in pista con i migliori campioni della sua generazione e anche delle precedenti. Gente come Max Biaggi, Marc Marquez, Casey Stoner, tutti in un modo o nell’altro sono stati avversari temibili per il pilota italiano.

Uno tra loro che non ha mai davvero superato la rivalità in pista con il pilota italiano e pare essersela portata anche fuori è sicuramente lo stesso Lorenzo che più volte è tornato a parlare di Rossi, del rapporto tra Rossi e Marquez e in generale della carriera del numero 46, un po’ anche per via del suo impiego come titolare di un podcast, DURALAVITA, che tratta proprio la vita dei suoi colleghi.

Paradossale che proprio il 2015 sia stato l’anno in cui Rossi e Lorenzo hanno avuto le sfide più incredibili, in pista, culminate poi con la vittoria dello spagnolo anche “grazie” alla penalità che il Dottore si prese per il famoso “calcio” di Sepang. Tutto questo mentre entrambi correvano in Yamaha dimostrando che compagni di squadra non vuol dire per forza amici. In ogni caso, a distanza di 10 anni ecco cosa ha da dire l’ex pilota all’avversario di sempre.

Rossi ha inventato tutto, non è colpa sua

Pochi atleti raggiungono uno status tale da essere “intoccabili” agli occhi dei loro fans. Rossi è uno di questi, basti pensare a come i suoi ammiratori hanno reagito quando Marquez si è presentato al Mugello lo scorso anno. Secondo Lorenzo però dovrebbero smetterla, almeno questo è il messaggio implicito che in un’intervista alla stampa spagnola – motosan.es nello specifico – che sembra aprire ad una non colpevolezza di Marquez per il mondiale perso 10 anni fa.

La versione ufficiale di Rossi è sempre stata quella: dal momento che Marc Marquez sapeva di non poter vincere matematicamente il mondiale, avrebbe deciso a Sepang di ostacolarlo per favorire il suo conterraneo. “Sembrava dire. Io non vinco il mondiale? Non lo vinci manco tu”, le parole che Rossi aveva usato in una vecchia intervista reperibile su YouTube. Ma per Lorenzo la verità è ben diversa e Rossi ha solo nascosto una realtà scomoda-

Infatti, Lorenzo afferma di essere stato semplicemente un pilota migliore del Dottore e che l’episodio di Sepang ha influito davvero poco, nel grande schema delle cose: “Il problema non era l’aiuto o meno di Marc e Marc non mi ha aiutato, ma piuttosto che Valentino è stato chiaramente più lento di me”, rimarca l’atleta spagnolo.

La sua spiegazione per tutto questo si riassume in un’altra frase pronunciata: “Ero nemico giurato di Marquez”. In effetti, per il pilota spagnolo, né una vittoria di Rossi né una di Lorenzo sarebbero state particolarmente piacevoli. Che abbia scelto lo scenario meno peggiore? Difficile dirlo, l’unico che può fugarci questi dubbi è Marc. Ma lui a Sepang 2015 a differenza dei colleghi non vuole più tornarci con il ricordo.