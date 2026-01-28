Ginnastica in lutto: si è spento Franco Menichelli

Lutto nel mondo della Ginnastica, si è spento nella notta l’ex Campione Olimpico Franco Menichelli.

Addio ad una delle figure più rappresentative della storia della ginnastica italiana, ex atleta ed allenatore, tra i protagonisti dell’Olimpiade di Tokyo.

Addio a Franco Menichelli: aveva 84 anni

Il mondo della ginnastica è in lutto per la scomparsa dell’“angelo azzurro” Franco Menichelli, capace di lasciare un segno indelebile tra gli anni Sessanta e Settanta.

Il suo nome resterà per sempre legato alle Olimpiadi di Tokyo 1964, dove conquistò l’oro nel corpo libero, imponendosi contro i grandi favoriti e padroni di casa giapponesi, autentici dominatori della disciplina in quel periodo.

In quella stessa edizione, Menichelli arricchì il proprio medagliere conquistando anche un argento agli anelli e un bronzo alle parallele pari, confermandosi tra i migliori ginnasti al mondo.

La storia di Franco Menichelli

Il percorso olimpico di Menichelli era iniziato già a Roma 1960, quando contribuì allo storico bronzo a squadre conquistato a Caracalla insieme a Giovanni Carminucci, Angelo Vicardi, Pasquale Carminucci, Gianfranco Marzolla e Orlando Polmonari, sotto la guida tecnica dello svizzero Jack Günthard.

Ma quello non fu l’unico successo personale. A Roma, infatti, Menichelli aveva conquistato anche il podio a corpo libero, agguantando un altro bronzo.

In totale, il campione azzurro ha conquistato cinque medaglie olimpiche in due diverse edizioni, partecipando invece a tre edizioni (con Città del Messico 1968, nella quale non arrivò una medaglia) un traguardo che lo colloca tra i più grandi di sempre nella ginnastica italiana.

Nel dare la notizia della morte, la Federginnastica, col suo presidente Facci e il direttivo, “si stringono con cordoglio alla moglie Gabriella e le figlie Cristiana e Francesca”. La Federazione Ginnastica d’Italia ha espresso così il proprio lutto.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it