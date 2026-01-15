MotoGp, Rossi punta al riscatto con la VR46: l’annuncio fa sognare i tifosi

Per chi ha costruito una carriera leggendaria sui successi, restare lontano dalla vittoria per due stagioni consecutive pesa come un macigno. È da questa consapevolezza che nasce il messaggio lanciato da Valentino Rossi a Roma durante la presentazione della nuova stagione del Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Il nove volte campione del mondo non ha usato giri di parole: il 2026 deve essere l’anno del rilancio dopo una stagione deludente sotto diversi aspetti, la scorsa. Un obiettivo chiaro, affidato direttamente a Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, chiamati a riportare la squadra del “Dottore” sul gradino più alto del podio.

A un 2026 ricco di successi: piloti, moto e fame di vittorie

Dopo una stagione ricca di ambizioni e delusioni Valentino Rossi ha chiesto ai suoi piloti per questo 2026 maggiore continuità, ma soprattutto un successo che manca oramai da troppo tempo. Nella scorsa stagione, le Ducati del team VR46 sono state le uniche a non vincere una gara, nonostante numerosi piazzamenti sul podio.

Di Giannantonio potrà contare sulla Ducati GP26, identica a quella degli ufficiali, mentre Morbidelli continuerà con una moto dell’annata precedente.

“Roma fa pensare ai gladiatori” ha detto Valentino Rossi durante la presentazione del suo team, immaginando i suoi piloti pronti a lottare ad ogni staccata come al Colosseo. I numeri del 2025 raccontano di sei podi in gara e sette nelle sprint, risultati importanti ma non sufficienti per chi punta all’eccellenza.

VR46 tra presente e futuro: la visione di Rossi

La vittoria non è solo una questione sportiva, ma anche e soprattutto strategica. Il 2026 sarà un anno caldo sul fronte mercato e Rossi lo sa bene: “Da maggio ci sarà fermento. Io so chi saranno i nostri piloti nel 2027, ma non posso dirlo”.

Più chiaro, invece, il futuro tecnico del team, sempre più orientato verso il rinnovo con Ducati, nonostante i contatti con altri costruttori.

Lo sguardo di Valentino Rossi e staff, comunque, è in qualche modo già rivolto al 2027 e alla nuova era regolamentare, con Ducati considerata in netto anticipo rispetto alle altre a livello di sviluppo. Intanto, il team sfoggerà in pista in questo 2026 le nuove livree “black and light”, firmate da Aldo Drugi, con il giallo iconico del “Dottore” con il nero.