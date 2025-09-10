Nonostante una stagione da dimenticare, Bagnaia spera nella rinascita. Il pilota della Ducati guarda positivo verso il GP di Misano.

La rimonta nella gara di Catalogna, dal 21° al 7° posto, ha dato motivazione e spinta morale verso il futuro a Ducati e Pecco Bagnaia. Il tre volte campione del mondo va verso la conclusione di una stagione totalmente da accantonare, nonostante l’italiano si trovi ugualmente in terza posizione nella classifica piloti.

Il pilota della Ducati non può certamente accontentarsi di questi risultati, e lui stesso vuole reagire già sin dalla prossima gara, che sarà a Misano. Si attende un grandissimo pubblico, e Pecco non vuole certo deludere i suoi tanti tifosi.

MotoGP, Bagnaia fiducioso: “Riparto dalle buone sensazioni di Catalogna”

In un’intervista rilasciata a Sky Sport MotoGP, Pecco Bagnaia ha espresso tanta motivazione in vista del weekend di Misano, che partirà venerdì 12 settembre, fino alla gara lunga di domenica 14.

Tanta fiducia, sia per la grande rimonta dello scorso weekend in Spagna, ma anche per Misano, per lui speciale: “Misano è sempre speciale, cercheremo di goderci l’abbraccio dei tifosi della Ducati. Arriviamo motivati a questo appuntamento“.

Pecco, naturalmente, ripartirà dalle certezze della domenica appena passata: “In Catalogna abbiamo lottato. Dopo la qualifica è stato un weekend in salita, ma abbiamo chiuso in cresce con una bella gara di rimonta domenica. Ripartiamo da queste sensazioni lavorando sodo“.