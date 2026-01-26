F1: Hadjar domina il primo giorno di test a Barcellona, Ferrari pronta domani

È cominciata la prima sessione di test pre stagionali di Formula 1 a Barcellona, con le vetture impegnate in prove a porte chiuse in vista dell’inizio del campionato che scatterà in Australia nel weekend del 6-8 marzo.

Le squadre devono massimizzare il tempo in pista e valutare le nuove monoposto nate sotto il segno del recente regolamento tecnico, con l’affidabilità e la messa a punto dei sistemi principali al centro dell’attenzione.

Hadjar domnia il primo giorno di prove

Nella giornata inaugurale dei test a Barcellona è stato il debuttante in RedBull Isack Hadjar a segnare il miglior tempo complessivo, fermando il cronometro sull’1’18″159, davanti a piloti di grande esperienza.

Secondo miglior tempo per George Russel su Mercedes, che ha accusato circa mezzo secondo di ritardo, mentre al terzo posto si è piazzata l’Alpine di Franco Colapinto, in una graduatole che ha visto tra i protagonisti anche il talento italiano Kimi Antonelli, quarto con la sua Mercedes.

La classifica unofficial aggregata include ulteriore nomi come Esteban Ocon, Liam Lawson, Valtteri Bottas, Bortoleto e Sergio Perez con l’altra Cadillac. Durante la giornata sono state registrate anche alcune uscite di pista (Colapinto e Bortoleto), ma nel complesso la sessione ha permesso alle squadra di raccogliere danti importanti sulle nuove monoposto.

Il programma dei prossimi giorni di test

In questo primo giorno la Ferrari non è scesa in pista, con la squadra italiana che farà il suo debutto nei test nella giornata di domani per proseguire lo sviluppo della SF-26 insieme ad altre scuderie, tra cui la McLaren.

La Williams invece ha annunciato il forfait per questa sessione a causa di ritardi nello sviluppo della vettura, costringendo così il team a restare in Inghilterra.

Il calendario dei test pre stagionali prevede che ogni team possa utilizzare al massimo tre giornate di pista a Barcellona fino al 30 gennaio, prima di sposarsi per altre sessioni di collaudo previste in Bahrain a febbraio.