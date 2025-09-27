Il torinese riassapora il successo dopo quasi un anno, battendo Marc Marquez e Pedro Acosta. Domani gara decisiva con lo spagnolo che può chiudere i conti iridati. Ecco la griglia di partenza.

Finalmente Pecco Bagnaia. Il pilota torinese della Ducati è stato protagonista assoluto nella giornata di apertura del Gran Premio del Giappone della MotoGP: prima si è preso la pole position con un giro perfetto in 1’42″911, poi ha messo la ciliegina sulla torta imponendosi nella Sprint Race, un successo che gli mancava da novembre 2024.

Alle sue spalle ha chiuso Marc Marquez (Ducati), che resta saldo in vetta al Mondiale e potrebbe festeggiare il titolo già domani, a patto che il fratello Alex non guadagni almeno 7 punti più di lui. Terzo gradino del podio per il giovane talento spagnolo Pedro Acosta (Ktm), davanti a Joan Mir (Honda), autore di ottime qualifiche che gli erano valse la prima fila.

Giornata complicata invece per l’Aprilia, con una doppia caduta già in curva 1 che ha visto Marco Bezzecchi finire a terra dopo il contatto con Jorge Martin. Quest’ultimo è stato trasportato al centro medico per accertamenti.

Bagnaia, al termine della Sprint, ha sottolineato: «Sono tornato a divertirmi. Ho fatto una buona partenza e poi ho potuto gestire. Ringrazio il team: la moto era fantastica».

Marquez, dal canto suo, ha tenuto gli occhi sul vero obiettivo: «È stata dura superare Mir e Acosta, ma la priorità resta il Mondiale. Domani sarà un’altra storia».

Ordine d’arrivo Sprint Race – GP Giappone

Francesco Bagnaia (Ita) Ducati – 20’59″113 (media 164,7 km/h) Marc Marquez (Esp) Ducati +1″842 Pedro Acosta (Esp) Ktm +3″674 Joan Mir (Esp) Honda +4″300 Franco Morbidelli (Ita) Ducati +5″130 Fabio Quartararo (Fra) Yamaha +8″913 Luca Marini (Ita) Honda +9″102 Raul Fernandez (Esp) Aprilia +10″334 Ai Ogura (Jpn) Aprilia +10″480 Alex Marquez (Esp) Ducati +11″487

Griglia di partenza – GP Giappone (gara di domenica)

1ª fila: Bagnaia (Ducati) 1’42″911; Mir (Honda) 1’43″003; M. Marquez (Ducati) 1’43″043

2ª fila: Acosta (Ktm) 1’43″069; Quartararo (Yamaha) 1’43″155; Morbidelli (Ducati) 1’43″170

3ª fila: Marini (Honda) 1’43″259; A. Marquez (Ducati) 1’43″271; Bezzecchi (Aprilia) 1’43″323

4ª fila: R. Fernandez (Aprilia) 1’43″353; Zarco (Honda) 1’43″542; Di Giannantonio (Ducati) 1’43″570