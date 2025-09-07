MotoGP, Alex Marquez trionfa al GP di Catalunya davanti al fratello Marc. Bagnaia settimo
Il pilota della Ducati Gresini conquista la sua seconda vittoria stagionale. Podio completato da Bastianini, rimonta per Bagnaia dal 21° posto alla top-10.
Alex Marquez si prende la scena al Gran Premio di Catalunya: lo spagnolo della Ducati Gresini vince sul tracciato di Montmeló e centra la sua seconda vittoria stagionale in MotoGP, dopo quella di Jerez. Alle sue spalle il fratello Marc Marquez (Ducati), leader della classifica mondiale, e un ottimo Enea Bastianini (KTM), capace di risalire fino al podio partendo dalla nona casella.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Weekend in salita per Francesco Bagnaia (Ducati): il campione del mondo in carica, costretto a scattare dalla 21ª posizione in griglia, chiude comunque in settima piazza, davanti a Luca Marini (Honda).
In classifica generale, Marc Marquez consolida la leadership a quota 487 punti, mentre Alex sale a 305.
Ordine di arrivo – GP di Catalunya, MotoGP 2025
1. Alex Marquez (Ducati Gresini) 40’14″093
2. Marc Marquez (Ducati) +1″740
3. Enea Bastianini (KTM) +5″562
4. Pedro Acosta (KTM) +13″373
5. Fabio Quartararo (Yamaha) +14″409
6. Ai Ogura (Aprilia) +15″055
7. Francesco Bagnaia (Ducati) +16″048
8. Luca Marini (Honda) +16″372
9. Miguel Oliveira (Yamaha) +16″937
10. Jorge Martin (Aprilia) +18″492