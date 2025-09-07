Il pilota della Ducati Gresini conquista la sua seconda vittoria stagionale. Podio completato da Bastianini, rimonta per Bagnaia dal 21° posto alla top-10.

Alex Marquez si prende la scena al Gran Premio di Catalunya: lo spagnolo della Ducati Gresini vince sul tracciato di Montmeló e centra la sua seconda vittoria stagionale in MotoGP, dopo quella di Jerez. Alle sue spalle il fratello Marc Marquez (Ducati), leader della classifica mondiale, e un ottimo Enea Bastianini (KTM), capace di risalire fino al podio partendo dalla nona casella.

