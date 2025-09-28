MotoGP, a Motegi vince Bagnaia ma festeggia anche Marquez: lo spagnolo è campione per la nona volta
Pecco Bagnaia bissa il successo della sprint di ieri ma Marquez, secondo, festeggia. Lo spagnolo è nove volte campione (7 in MotoGP).
Pecco Bagnaia esce dal tunnel di delusioni e festeggia dopo un anno complicato. L’italiano della Ducati bissa il successo della Sprint Race del sabato e domina il GP di Motegi, partendo al comando e concludendo la gara al primo posto.
A festeggiare non è solo Bagnaia ma anche Marc Marquez: lo spagnolo ha sfruttato il primo match point per festeggiare il suo nono titolo mondiale, eguagliando Valentino Rossi in questo record.
MotoGP, Bagnaia vince col brivido: Marquez secondo davanti a Mir
Nonostante un GP dominato, Pecco ha dovuto superare dei problemi inaspettati. Da prima della metà del Gran Premio infatti, una notevole quantità di fumo è uscita dallo scarico della sua moto, causando paura e timori da parte del suo team dai box.
Alla fine, però, il problema non è stato grave, e il tre volte campione del mondo ha potuto proseguire senza problemi la sua gara, concludendo in prima posizione. Dopo un’inizio cauto, Marquez è poi uscito dal ‘guscio’, superando Acosta e mettendosi in un costante ma tranquillo inseguimento di Pecco, senza riuscire però a raggiungerlo.
Marc Marquez, col secondo posto di oggi, può festeggiare il suo nono titolo Mondiale, vincendo e dominando di fatto un’annata senza rivali, tornando a vincere in MotoGP dopo 6 anni.
A chiudere il podio, poi, un grande Mir, che riporta la Honda sul podio, mentre dietro di lui Bezzecchi e Morbidelli rispettivamente quarto e quinto. Solo sesto il n°2 della classifica Alex Marquez.
ORDINE D’ARRIVO GP MOTEGI
- Bagnaia
- M. Marquez
- Mir
- Bezzecchi
- Morbidelli
- A. Marquez
- Fernandez
- Quartararo
- Zarco
- Aldeguer
- Bastianini
- Binder
- Di Giannantonio
- Oliveira
- Chantra
- Vinales
- Acosta
- Rins
Miller, Nakagami, Marini OUT