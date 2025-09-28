Pecco Bagnaia bissa il successo della sprint di ieri ma Marquez, secondo, festeggia. Lo spagnolo è nove volte campione (7 in MotoGP).

Pecco Bagnaia esce dal tunnel di delusioni e festeggia dopo un anno complicato. L’italiano della Ducati bissa il successo della Sprint Race del sabato e domina il GP di Motegi, partendo al comando e concludendo la gara al primo posto.

A festeggiare non è solo Bagnaia ma anche Marc Marquez: lo spagnolo ha sfruttato il primo match point per festeggiare il suo nono titolo mondiale, eguagliando Valentino Rossi in questo record.

MotoGP, Bagnaia vince col brivido: Marquez secondo davanti a Mir

Nonostante un GP dominato, Pecco ha dovuto superare dei problemi inaspettati. Da prima della metà del Gran Premio infatti, una notevole quantità di fumo è uscita dallo scarico della sua moto, causando paura e timori da parte del suo team dai box.

Alla fine, però, il problema non è stato grave, e il tre volte campione del mondo ha potuto proseguire senza problemi la sua gara, concludendo in prima posizione. Dopo un’inizio cauto, Marquez è poi uscito dal ‘guscio’, superando Acosta e mettendosi in un costante ma tranquillo inseguimento di Pecco, senza riuscire però a raggiungerlo.

Marc Marquez, col secondo posto di oggi, può festeggiare il suo nono titolo Mondiale, vincendo e dominando di fatto un’annata senza rivali, tornando a vincere in MotoGP dopo 6 anni.

A chiudere il podio, poi, un grande Mir, che riporta la Honda sul podio, mentre dietro di lui Bezzecchi e Morbidelli rispettivamente quarto e quinto. Solo sesto il n°2 della classifica Alex Marquez.

ORDINE D’ARRIVO GP MOTEGI

Bagnaia M. Marquez Mir Bezzecchi Morbidelli A. Marquez Fernandez Quartararo Zarco Aldeguer Bastianini Binder Di Giannantonio Oliveira Chantra Vinales Acosta Rins

Miller, Nakagami, Marini OUT