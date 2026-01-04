Marquez e Ducati umiliati da Valentino Rossi: è la mazzata finale

Il confronto più serrato della storia della MotoGP si conclude così assieme al 2025, Rossi è ancora il dominatore assoluto.

E’ la rivalità più tesa della storia della MotoGP, forse anche del mondo dei motori stesso. Se soltanto Valentino Rossi non si fosse ritirato un paio di anni fa, è probabile che le sue avventure in pista contro Marc Marquez terrebbero incollati allo schermo anche milioni di fans che non seguono il motomondiale per amore verso lo sport ma per il puro gusto della grande rivalità tra i due.

Alla prova dei fatti, il 2025 è stato il giro di boa nella sfida eterna tra i due per chi è il miglior pilota degli ultimi 20 anni in questa disciplina. I 9 titoli complessivi, tra categorie minori e MotoGP, vinti dai due piloti li collocano sullo stesso piano, almeno in apparenza. Perché se andiamo a vedere bene come stanno le cose, a distanza di anni dal suo ritiro, il Dottore appare ancora in netto vantaggio.

Sono stati pubblicati dei dati, sia da Liberty Media che dai portali di informazione del settore, che ci ricordano una cosa: non è detto che anche correndo ancora per molti anni ad alto livello Marc riesca a riproporre le gesta di Rossi sia come atleta che come membro di un team di corse di successo. Ve lo stiamo per dimostrare con i numeri che, almeno loro, non ci mentono mai.

Tutti i numeri del Dottore

Il numero di vittorie complessive in MotoGP dei due è a sfavore di Marquez: 73 vittorie contro 89, anche se Rossi ha una media più bassa – 24% di gare vinte contro il 35% dello spagnolo – così come quello dei podi: il Dottore ne ha 199, contro i 126 del rivale. Pure i giri veloci, pur se di poco, favoriscono l’italiano. Parliamo di 76 contro 72. Marquez si impone solo nelle vittorie consecutive che sono arrivate a 10 con questa stagione contro le 7 di Rossi.

Interessante poi il confronto tra i team più vincenti della MotoGP che hanno potuto schierare per anni i due atleti: grazie all’exploit di Rossi ma anche a Jorge Lorenzo che vinse 3 titoli, Movistar Yamaha è la squadra che ha avuto più titoli nel box nello stesso momento: nel 2016, poteva vantare ben 10 vittorie in un mondiale di MotoGP tra i suoi piloti, con le 7 nel campionato maggiore di Rossi.

Ducati Lenovo inizierà invece la stagione 2026 con “sole” 9 vittorie, 2 di Francesco Bagnaia e 7 di Marquez, sempre se contiamo solo i titoli di MotoGP. Potreste dire che è solo un confronto statistico, che non tiene conto di tanti altri aspetti. Vero. Ma come abbiamo già detto, nel mondo dello sport solo i numeri sanno essere oggettivi.