Ducati, un 2026 carico di storia: tra Marquez, Bagnaia e il peso del centenario

Le Dolomiti, imbiancate solo parzialmente, faranno da cornice all’inizio di una stagione per Ducati si annuncia carica di simboli e possibili volte. Il 2026 potrebbe diventare l’anno del decimo titolo Mondiale di Marc Marquez, un traguardo dal valore iconico, oppure quello del riscatto di Pecco Bagnaia, reduce da una stagione segnata da troppe ombre.

Non si esclude nemmeno che possa essere l’ultimo campionato in rosso per uno dei due, scenario che renderebbe l’annata ancora più importante sotto ogni punto di vista. A rendere il tutto ancora più significativo c’è il centenario della Ducati, marchio che ha lasciato un segno profondo nel modo del motor-sport.

Presentazioni, livrea celebrativa e tradizione vincente

Presentazioni, livrea celebrativa e tradizione vincente, temi che convergono tutti nell’evento “Campioni in Pista”, oramai un appuntamento fisso per la Casa di Borgo Panigale. Nella mattinata di oggi PalaCampiglio va in scena la presentazione ufficiale delle Desmosedici GP26 del Team Lenovo, affidate a Marquez e Bagnaia, con diretta televisiva (e streaming) e grande attesa mediatica. Nel pomeriggio, invece, spazio all’incontro con i tifosi.

Grande curiosità anche per la livrea celebrativa del centenario, che dovrebbe richiamare lo stile delle Ducati di produzione con due strisce bianche sulla carena, un omaggio chiaro alla storia del marchio.

Ducati, intanto, continua a espandere ul proprio raggio d’azione, visto che dopo i successo in Superbike e MotoGP sarà impegnata nell’off-road con l’impegno nel Mondiale Cross MX2 e nel Supercross americano.

Tra recupero fisico e scelte che pesano nel paddock

Nonostante il giorno della presentazione sia uno dei più attesi da parte di tifosi ed addetti ai lavori, l’attenzione in casa Ducati resta concentrata soprattutto su Marc Marquez, costretto a chiudere in anticipo la scorsa stagione per un problema alla spalla.

Il suo recente ritorno in pista con una moto stradale rappresenta un passaggio chiave verso i test di Sepang, ma le domande non riguardano solo la condizione fisica, visto che c’è anche una questione contrattuale da risolvere.

Marquez sembrerebbe orientato al rinnovo in Ducati, ma senza certezze definitive un ritorno in Honda potrebbe farsi sempre più concreto. In pista, invece, la rossa parte favorita, con Aprilia come principale rivale. Da oggi, però, le ipotesi lasciano spazio alle parole e ai primi segnali, con lo sguardo rivolto all’asfalto più che alle montagne delle Dolomiti.