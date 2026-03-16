Mondiali indoor di atletica, il programma degli azzurri a Torun

Scatta a Torun, in Polonia, l’edizione 2026 dei Campionati Mondiali indoor di atletica, in programma da venerdì 20 a domenica 22 marzo. L’Italia si presenta con 26 atleti azzurri, impegnati in tre giornate di competizioni distribuite tra sessione mattutina e pomeridiana-serale.
Le gare del mattino sono previste tra le 10 e le 14, mentre la sessione pomeridiana-serale si svolgerà tra le 17.30 e le 21.30. Finale diretta per tutti i concorsi (alto, asta, lungo, triplo e peso), oltre che per i 3000 metri e la staffetta 4×400 mista.
Venerdì 20 marzo
Sessione mattutina
10.05 – 60 m M (Eptathlon) – DESTER
10.20 – 60 m M batterie – CECCARELLI, RANDAZZO
10.53 – Lungo M (Eptathlon) – DESTER
11.08 – 400 m F batterie – BONORA
11.39 – Alto F finale
12.01 – 400 m M batterie
12.51 – 800 m F batterie – COIRO, PELLICORO
12.57 – Peso M (Eptathlon) – DESTER
13.26 – 800 m M batterie
Sessione pomeridiana-serale
18.10 – Peso F finale
18.16 – Alto M (Eptathlon) – DESTER
18.22 – 1500 m F batterie – CAVALLI, ZENONI
18.54 – 1500 m M batterie – ARESE, RIVA
19.35 – Triplo M finale – DALLAVALLE, DIAZ
19.42 – 400 m F semifinali – ev. BONORA
20.16 – 60 m M semifinali – ev. CECCARELLI, RANDAZZO
20.44 – 400 m M semifinali
21.22 – 60 m M finale – ev. CECCARELLI, RANDAZZO
Sabato 21 marzo
Sessione mattutina
10.05 – 60 hs M (Eptathlon) – DESTER
10.20 – 60 hs M batterie – MULAS, SIMONELLI
11.05 – 60 m F batterie – DOSSO, DOUALLA
11.10 – Asta M (Eptathlon) – DESTER
12.00 – 4×400 mista finale
12.15 – Alto M finale – FALOCCHI
12.22 – 800 m F semifinale – ev. COIRO, PELLICORO
13.08 – 800 m M semifinale
Sessione pomeridiana-serale
18.25 – Asta M finale
18.34 – 400 m M finale
18.52 – 1000 m M (Eptathlon) – DESTER
19.04 – 3000 m F finale – BATTOCLETTI, MAJORI
19.22 – 3000 m M finale
19.38 – Triplo F finale
19.48 – 60 hs M semifinale – ev. MULAS, SIMONELLI
20.14 – 60 m F semifinale – ev. DOSSO, DOUALLA
20.40 – 400 m F finale – ev. BONORA
21.02 – 60 hs M finale – ev. MULAS, SIMONELLI
21.20 – 60 m F finale – ev. DOSSO, DOUALLA
Domenica 22 marzo
Sessione mattutina
10.05 – 60 hs F (Pentathlon) – GEREVINI
10.20 – Lungo F finale – IAPICHINO
10.43 – Alto F (Pentathlon) – GEREVINI
10.48 – 4×400 M batterie
11.30 – Peso M finale – FABBRI, PONZIO
12.05 – 4×400 F batterie
12.55 – 60 hs F batterie – CARMASSI, DI LAZZARO
13.21 – Peso F (Pentathlon) – GEREVINI
Sessione pomeridiana-serale
17.40 – Lungo F (Pentathlon) – GEREVINI
17.55 – Asta F finale
18.38 – 1500 m M finale – ev. ARESE, RIVA
18.52 – 60 hs F semifinali – ev. CARMASSI, DI LAZZARO
19.12 – Lungo M finale – FURLANI
19.22 – 1500 m F finale – ev. CAVALLI, ZENONI
19.38 – 800 m M finale
19.53 – 800 m F finale – ev. COIRO, PELLICORO
20.03 – 800 m F (Pentathlon) – GEREVINI
20.13 – 60 hs F finale – ev. CARMASSI, DI LAZZARO
20.26 – 4×400 M finale
20.47 – 4×400 F finale