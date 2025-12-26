Ducati tradita, Marquez torna in Honda: offerta faraonica

La scuderia giapponese vuole tornare grande, e sta offrendo l’impossibile a due piloti spagnoli. Tra cui Marc Marquez. Il ritorno del figliol prodigo non è impossibile.

Difficile davvero spiegare il calo nelle prestazioni di Honda, un team che una volta, nemmeno 10 anni fa per essere precisi, competeva per la vittoria del titolo e quest’anno ha a malapena colorato un po’ la griglia, mettendo un colore diverso tra le varie Ducati ed Aprilia che hanno dominato dall’inizio alla fine una stagione che poteva essere molto più sorprendente, per i tifosi giapponesi.

Quando le cose hanno iniziato ad andare davvero male per Honda? Forse, dall’addio allo sponsor Repsol. Forse da quando Marc Marquez se n’è andato, visto anche il rapporto ormai deteriorato con la squadra che ha pensato bene di poter fare a meno di lui, salvo pentirsene amaramente quest’anno. Del resto, l’ultima vittoria – non titolo, vittoria in gara – di Honda in MotoGP l’ha colta proprio lui.

Era il 17 novembre 2019 quando in Australia, Marc condusse la sua Honda al traguardo in prima posizione. Da allora, nessuno, nemmeno Mir e Marini che pure ci hanno provato con tutti loro stessi, ha mai portato una Honda a vincere una gara in MotoGP. Per questo molti pensano che prima o dopo, un ritorno dell’atleta al team giapponese sarà la conclusione di questa travagliata storia d’amore.

Honda offre cifre folli: Martin e Marquez nel mirino

Di recente, un’indiscrezione dell’AD di Aprilia Racing Team Massimo Rivola ha raccontato che al suo pilota di punta Jorge Martin, nel corso del 2025, è arrivata un’offerta cospicua da Honda: ben 7 o 8 milioni di euro – le fonti divergono – per spostarsi nella squadra giapponese. Solo l’opposizione di Rivola stesso ha impedito che lo spagnolo accettasse. Ma anche Marquez è nel mirino.

Secondo un’intervista ad AS Marquez avrebbe rinunciato, al momento in cui ha lasciato Honda ad una somma che – tra contratto e sponsor oltre ai bonus – gli avrebbe portato tra le mani 125 milioni di euro “spalmati” su 4 anni da passare nella squadra. Una somma che ci ricorda qualcosa di importante; a differenza di altri team, Honda non ha problemi economici ed userà ogni centesimo per ottenere i migliori piloti della griglia.

Del resto, lo stesso Marquez ha aperto ad un avvicinamento alla squadra per il 2027, anno in cui le regole cambieranno e motori ed aerodinamica verranno del tutto resettati dando una chance di rinascita anche al team nipponico: “Nessuno può garantirti quale sarà la moto più veloce nel 2027”, ricorda il pilota. Come a dire che con l’offerta giusta, il ritorno sarebbe più che possibile.