Bagnaia umiliato da Marquez, è colpa di Rossi: l’annuncio svela tutto

La peggiore stagione di Bagnaia è finita ma su Francesco ci sono ancora molte cose da dire. E l’impietoso confronto con uno dei migliori Marc Marquez di sempre sta continuando.

Altamente probabile che dopo la stagione 2025 Francesco Bagnaia voglia solo andare avanti, lasciarsi alle spalle quest’annata drammatica e riscattarsi il prima possibile con un 2026 che deve essere assolutamente migliore. Il problema è che finché la stagione nuova non prende il via i cronisti, gli esperti ed i piloti non possono che analizzare quella che si è appena conclusa.

Varie cose sono state dette sul pilota italiano, con Jorge Lorenzo che è arrivato a considerare l’ipotesi che a Pecco serva una vera e propria terapia con uno psicologo, per superare quanto accaduto quest’anno. Parole che però, spesso e volentieri, arrivano da persone molto vicine al pilota stesso. E che inevitabilmente, tracciano paragoni che non possono che essere negativi con la figura di Marquez.

Le performance al limite dell’umano di Marc di quest’anno sono state uno dei motivi per cui il “fiasco” di Pecco è pesato così tanto sull’atleta italiano. E qualcuno sostiene che nel confronto tra i due piloti, ci sia qualcuno molto vicino ad entrambi che abbia sbagliato del tutto le sue valutazioni, peggiorando la situazione di sconforto in cui l’atleta italiano è poi precipitato.

Simoncelli svela tutto: “Pecco non doveva ascoltare Rossi”

A parlare chiaramente della situazione di Bagnaia è stato Paolo Simoncelli, dirigente del team corse SIC 58 dedicato al figlio Marco – con cui a sua detta Pecco sarebbe andato sicuramente d’accordo – secondo cui non c’è dubbio che Pecco abbia vissuto una situazione delicata anche dal punto di vista mentale, durante il campionato 2025 appena concluso: “Per l’anno prossimo speriamo si sia messo a posto con il cervello“, le sue parole.

Tuttavia c’è anche un responsabile inatteso, il vero mentore di Pecco, che ha qualche colpa in come la stagione si è svolta, secondo l’uomo: “Non si aspettava un compagno di squadra così forte. Pecco viene dal gruppo di Valentino Rossi, a forza di ascoltare tutte le cose che dicono in quel gruppo ha sottovalutato Marquez”, il che avrebbe aggiunto peso psicologico alle varie difficoltà di adattamento con la motocicletta.

Insomma, chi parlava di un compagno di squadra troppo ingombrante, forse, lo faceva a ragione. Paradossale che proprio da Rossi, mentore e primo uomo a credere in Bagnaia nel mondo delle corse, sia arrivata una stangata, per quanto involontaria, che non ha fatto che affossare la stagione del 3 volte campione del mondo. Sempre ammesso che Paolo abbia ragione su tutto questo.