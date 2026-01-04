Bagnaia Marquez, è guerra aperta: colpo di scena in casa Ducati

I rapporti tra i compagni di squadra Pecco Bagnaia e Marc Marquez non sarebbero dei migliori. E spunta una notizia a riguardo.

Pecco Bagnaia e Marc Marquez sono due dei protagonisti del circuito. In casa Ducati si lavora al presente e al futuro ed i due compagni di squadra sono reduci da una stagione ben diversa; lo spagnolo ha dominato mentre il compagno di squadra ha vissuto la peggior stagione della carriera, finendo spesso tra le retrovie nel circuito. E i rapporti tra i due non sarebbero straordinari, anzi. E cosi emergono nuove rivelazioni.

Bagnaia Marquez, spunta una rivelazione: lo spagnolo lo ha fatto davvero

Si parla molto dei rapporti tra Bagnaia e Marc Marquez e nelle ultime ore sono arrivate nuove indicazioni sul loro rapporto. Chris Vermeulen è intervenuto Motorsport Republica ed ha raccontato le sue sensazioni: “Conosco un tipo che è spesso presente nel paddock e mi ha detto una sua teoria…”.

Cosi il belga ha svelato una cosa abbastanza inaspettata, ha proseguito chiarendo: “Marc Marquez aveva capito che la moto 2025 non era migliore di quella 2024 ma sapeva di poterla guidare a differenza di Pecco che sarebbe stato in difficoltà. Cosi ha spinto con la Ducati per utilizzare questa moto”.

In questo modo lo spagnolo si sarebbe praticamente liberato in maniera furba del principale rivale in chiave Mondiale ottenendo la supremazia in casa Ducati. Per Vermeulen non ci sono conferme ufficiali ma conoscendo Marc è molto probabile che abbia attuato una strategia del genere per poter vincere.