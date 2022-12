LIVE – Conegliano-Minas 3-0 (25-12, 25-17, 25-21): semifinale Mondiale per Club femminile 2022 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Prosecco Doc Imoco Conegliano-Gerdau Minas, prima semifinale del Mondiale per Club femminile 2022 di volley. La corazzata veneta di Daniele Santarelli ha vinto il girone A grazie a due convincenti vittorie contro le brasiliane del Dentil Praia Clube e le turche dell’Eczacibasi Dynavit Istanbul ed ora non vogliono smettere di sognare. Le Pantere, già vincitrici del trofeo nel 2019 e seconde lo scorso anno, vogliono crescere ancora per conquistare la vittoria e accedere nella finalissima. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione brasiliana, che ha chiuso al secondo posto nel girone B. Si preannuncia subito battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.30 italiane di sabato 17 dicembre al palasport Antalya Sports Hall di Antalya, in Turchia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Conegliano-Minas del Mondiale per Club femminile 2022 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

CONEGLIANO – MINAS 3-0 (25-12, 25-17, 25-21)

LA CRONACA DEL MATCH

FINISCE QUI! CONEGLIANO VOLA IN FINALE DEL MONDIALE PER CLUB, MINAS BATTUTO 3-0!

TERZO SET – Annullata la prima matchball, ma ce ne sono altre tre

TERZO SET – Muro vincente di Luisa Vicente, il Minas non molla: 23-20

TERZO SET – De Kruijf a segno, 21-18 e Conegliano che cerca di chiudere questa semifinale

TERZO SET – Altro errore al servizio per il Minas, 18-14

TERZO SET – Punto numero 11 per Haak, 13-9 Prosecco Doc

TERZO SET – Ennesimo attacco vincente di Gray, 8-3 Conegliano che non vuole correre alcun rischio

TERZO SET – Ace di Lubian e ancora 3-0 Conegliano in avvio di set

SECONDO SET CONEGLIANO! – Ancora Gray (11 punti) a chiudere il parziale con l’attacco che vale il 25-17!

SECONDO SET – Manca la continuità al Minas, che ora paga dazio: 20-14

SECONDO SET – Muro di Conegliano, che allunga: 17-13

SECONDO SET – Fuori il servizio di Minas, intanto Gray arriva a nove punti: 13-11

SECONDO SET – Piccolo calo di tensione per Conegliano, le brasiliane tornano sotto: 9-8

SECONDO SET – Continuano a fioccare gli errori del Minas, 7-2

SECONDO SET – Subito break di Conegliano anche in avvio di secondo set, 3-0

PRIMO SET CONEGLIANO! – Non c’è partita per ora, 25-12 e Prosecco Doc subito in controllo!

PRIMO SET – Robinson a segno, 24-12 e setball per Conegliano

PRIMO SET – Gran palla lungolinea di Gray, 21-11

PRIMO SET – Errore di Larissa, davvero troppo falloso il Minas: 18-10

PRIMO SET – Ace di Lubian, Conegliano scappa via: 14-7

PRIMO SET – Già quattro errori al servizio per le brasiliane: 9-6

PRIMO SET – Conegliano avanti 6-2, l’allenatore del Minas Michele Negro chiama timeout

PRIMO SET – Subito Haak! Attacco e muro vincenti, 3-0 Imoco in avvio

14.31 – Inizia il match!

14.25 – Buon pomeriggio ai lettori di Sportface, tutto pronto ad Antalya per la semifinale del Mondiale per Club tra Conegliano e le brasiliane del Gerdau Minas!