Volley, Mondiale per Club femminile: Conegliano vola in finale, Minas dominato 3-0

La cronaca di Prosecco Doc Imoco Conegliano-Gerdau Minas 3-0 (25-12, 25-17, 25-21), prima semifinale del Mondiale per Club femminile 2022 di volley. Nessun problema per le “Pantere” di coach Santarelli, che tornano in finale mondiale e attendono ora in quel di Antalya la vincente della seconda semifinale che vedrà il derby turco tra le campionesse in carica del Vakifbank ed Eczacibasi. Assolutamente convincente la prova di Conegliano, guidata da Gray ed Haak: per entrambe sono 15 i punti realizzati a fine partita.

TABELLONE SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI

PROGRAMMA CONEGLIANO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL REGOLAMENTO: COME FUNZIONA

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

La cronaca – La partita inizia nel segno di Isabelle Haak, che porta subito Conegliano sul 3-0 in avvio di primo set. Dall’altra parte della rete le brasiliane aiutano e non poco le ragazze di coach Santarelli: eloquenti i quattro errori al servizio che valgono il 9-6. A fare ulteriormente la differenza sono i turni di servizio di Gray e soprattutto Lubian, che porta Conegliano sul 14-7. Il finale di set è un monologo della squadra italiana, che chiude senza problemi sul 25-12. Anche l’inizio del secondo set sorride fortemente a Conegliano, che si porta avanti sul 5-0 salvo poi allentare la tensione e regalare qualche punto di troppo. Il Minas così torna sotto (9-8), ma alle brasiliane allenate dal veneto Michele Negro manca la continuità di rendimento. Le Pantere invece ritrovano subito grande solidità e atteggiamento, così il break ancora frutto del servizio di Lubian porta poi al dominio fino al 25-17 conclusivo.

Anche il terzo set vede un copione molto simile, con Conegliano subito avanti 8-3 per poi gestire e subire anche il rientro d’orgoglio delle brasiliane. A quest’ultime però manca ancora la continuità per un intero parziale, mentre stavolta le Pantere concedono pochissimo. Alla fine è 25-21, con una superiorità piuttosto evidente e certificata anche dal punteggio finale.