LIVE – Sci alpino, gigante femminile Semmering 2022 (DIRETTA)

La diretta testuale del gigante femminile di Semmering, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Dopo le vacanze natalizie si torna in pista per la prima delle tre gare in programma sulle nevi austriache. Occhi puntati su Marta Bassino, che proverà a difendere il pettorale rosso. La prima manche è fissata alle ore 10 mentre la seconda alle ore 13.05. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

13:57 – Secondo posto per Vlhova, terza Marta Bassino che mantiene il pettorale rosso di specialità.

13:57 – MIKAELA SHIFFRIN! Gestisce il grande vantaggio accumulato nella prima manche e va trionfare in questo gigante!

13:55 – Petra Vlhova fa un quarto intermedio clamoroso e va in testa per 18 centesimi di vantaggio su Marta Bassino.

13:52 – Lotta sul filo dei centesimi, ma Tessa Worley non riesce a stare davanti a Marta: è seconda a +0.17. Bassino sicura del podio.

13:51 – Guadagna già per 2/3 di gara, poi nel finale il vero capolavoro della piemontese: +0.94 su Brignone.

13:50 – STRAORDINARIA PROVA DI MARTA BASSINO!!!

13:48 – Sara Hector perde rispetto a Brignone sin dalle prime porte e finisce dietro: +0.27 ed è fuori dal podio.

13:47 – Bella prova di Federica Brignone, che fa un settore centrale straordinario ma perde qualcosina nel finale. Secondo tempo di manche e va in testa: 2:08.43.

13:44 – Una piccolissima sbavatura non permette a Lara Gut-Behrami di prendere la testa. E’ cinque centesimi dietro Mowinckel. Ora tocca a Federica Brignone.

13:43 – Mowinckel con un gran finale riesce a togliere la leadership ad Alice Robinson. Va in testa con un crono totale di 2:08.56

13:39 – Errore da parte di Holtmann nel terzo intermedio e gara compromessa. Diciottesima, pagando più di 2”.

13:37 – Niente da fare per Frasse Sombet, terza nella complessiva con l’undicesimo tempo di manche. Già sei posizioni guadagnate da Alice Robinson.

13:36 – Anche Bucik non bene: quinta a +0.62. Scendono ora le ultime dieci.

13:34 – Non una buona seconda manche per Michelle Gisin, che fa segnare il quattordicesimo tempo. Terza nella generale.

13:32 – Paula Moltzan per un soffio non riesce a sopravanzare Robinson. Continua a recuperare posizioni la neozelandese.

13:30 – Liensberger commette una sbavatura nel finale e non riesce a stare davanti ad Alice Robinson: seconda a +0.49

13:26 – Finisce dietro Stephanie Brunner, quarta attualmente.

13:23 – Splendida prova di Alice Robinson! 1:01.47, primo tempo di manche che le regala il 2:08.91 con il quale va in testa con ben 85 centesimi di vantaggio su Stjernesund.

13:22 – Alla Stjernesund basta il quarto tempo di manche per balzare in testa, +0.26 su Haaser.

13:19 – Dura poco anche la prima posizione di Wild, scavalcata da Haaser: 2:10.02.

13:17 – Simone Wild invece gestisce il suo vantaggio e va in testa: 2:10.18.

13:15 – Anche Gritsch perde terreno rispetto alla prima manche: 2:10.80 e quarta posizione.

13:13 – Opaca la prova odierna di Wendy Holdener, quinto tempo di manche e terza in classifica: +0.23 dalla testa.

13:11 – Clara Direz perde negli ultimi due intermedi e non riesce a tenere dietro Siebenhofer, è seconda.

13:10 – Dura poco la leadership anche di Tviberg, sopravanzata da Ramona Siebenhofer.

13:08 – Tviberg con un ottimo settore finale riesce a superare la svizzera: 2:10.93

13:06 – Buona prova di Camille Rast, che fa segnare il miglior tempo di manche e va in testa.

13:05 – Moerzinger e Miradoli con lo stesso crono: 2:11.52, cinque centesimi meglio di Huber.

13:01 – 1:02.70 il tempo della seconda manche di Huber, per un totale di 2:11.57.

13:00 – Si parte con la seconda manche. L’austriaca Huber la prima.

11:30 – L’appuntamento è alle 13:00 per la seconda manche.

11:28 – Niente da fare anche per Belfrond e Pirovano. Solo due le azzurre qualificate alla seconda manche.

11:25 – Tante uscite, tra queste anche la giovane italiana di nascita ma albanese di passaporto, Lara Colturi

11:22 – Elisa Platino non va oltre l’attuale 42esima posizione.

11:06 – Niente da fare anche per Roberta Melesi, penultima a +4.26.

11:04 – Non riesce a qualificarsi questa volta Asja Zenere. Circa 3 secondi e mezzo di distacco, già fuori dalle prime 30.

11:03 – Tocca ad Asja Zenere, vediamo se l’azzurra riuscirà a confermare quanto di buono fatto vedere al Sestriere.

10:51 – Sono scese le prime 30. Top-10 invariata ormai da tempo, con Shiffrin al comando davanti a Vlhova, Worley, Grenier, Bassino, Hector e Brignone.

10:47 – Sia Gritsch che Wild intorno ai 2” e 50 di ritardo.

10:45 – Alice Robinson riesce a tenersi sotto i 2” di distacco ed è momentaneamente nelle 20.

10:41 – Holtmann con una grande prova nei primi tre settori, perde qualcosa nel finale ma riesce a inserirsi nelle prime 10.

10:36 – Camille Rast dietro di +3.08.

10:34 – Buona prova di Ana Bucik, che accusa +1.28 al traguardo. Undicesima.

10:33 – Con le condizioni attuali della pista sembra difficile per queste ragazze con il pettorale più alto trovare una manche da top-10. Anche Haaser con un distacco di quasi 2” e mezzo.

10:30 – Male Wendy Holdener, che addirittura accusa un ritardo di +2.60 dalla vetta.

10:25 – Abbiamo la prima atleta fuori dalla gara: è la polacca Maryna Gasienica-Daniel.

10:24 – Ci vorrà ancora un po’ di tempo per le altre azzurre, tutte con pettorale alto. La prima sarà Asja Zenere con il 40.

10:20 – Stjernesund e Siebenhofer entrambe sopra i 2” di ritardo. Sono le prime ad accusare un distacco così importante dal resto del “gruppo” di inseguitrici.

10:17 – Un secondo di ritardo anche per Lara Gut-Behrami. Shiffrin ha fatto una prima manche a sé, poi un bel gruppone di atlete in circa tre decimi.

10:15 – Michelle Gisin non riesce a contenere il distacco, è ultima a +1.29

10:13 – Grenier con un ottimo ultimo settore si piazza in quarta posizione dietro a Shiffrin, Vlhova e Worley.

10:11 – Sara Hector parte un po’ troppo aggressiva nel primo settore, arriva al traguardo quinta + 0.96

10:10 – Tessa Worley un centesimo dietro Vlhova: terza a +0.73. Tutti distacchi importanti da Shiffrin fino a questo momento.

10:08 – Petra Vlhova riesce invece a mettersi davanti alle nostre due ragazze. Seconda dietro Shiffrin a +0.72

10:06 – Mowinckel è dietro ad entrambe le azzurre, con un ritardo di +1.02 dalla leader. Anche lei però ha recuperato qualcosa all’americana nel settore finale. Shiffrin non perfetta tra le ultime porte.

10:04 – Azione di Marta Bassino piuttosto simile a quella della connazionale. Accumula un ritardo di circa un secondo nei primi tre settori, poi riesce a guadagnare nel finale. Seconda dietro Shiffrin a +0.87

10:02 – Brignone molto lontana dalla prestazione di Shiffrin. Riesce a recuperare qualcosa solo nella parte finale, ma accusa al traguardo un distacco di +0.98.

10:01 – Il crono della campionessa nativa di Vail è un 1:05.49.

10:00 – Parte Mikaela Shiffrin, leader della generale.

09:58 – Sette le italiane in gara: Brignone, Bassino, Zenere, Melesi, Platino, Belfrond, Pirovano.

09:57 – Si parte subito con il botto: Shiffrin pettorale numero uno, Brignone due, Bassino tre.

09:55 – Un saluto a tutti gli amici di Sportface, parte la tre giorni di Semmering al femminile con il primo gigante.