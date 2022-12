Sci Alpino, gigante femminile Semmering 2022: Shiffrin trionfa davanti a Vlhova e Bassino, quinta Brignone

I risultati e la classifica del primo gigante femminile di Semmering, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Sinfonia numero 78 della straordinaria carriera in CdM di Mikaela Shiffrin, che gestisce il grande vantaggio accumulato nella prima manche e si prende il gradino più alto del podio sulle nevi austriache. Dietro di lei Petra Vlhova e Marta Bassino, protagoniste entrambe di una splendida seconda manche, rispettivamente con il primo e secondo crono. La piemontese, che è al quinto podio consecutivo in gigante, guadagna punti su Sara Hector e mantiene la leadership della classifica di specialità, oltre ad entrare nelle prime 10 della generale.

Ottima anche la prestazione di Federica Brignone, che sembra stia entrando in forma settimana dopo settimana. Per lei una quinta posizione finale. Più nelle retrovie da segnalare anche il piazzamento nelle 10 della neozelandese Alice Robinson, che con il quarto tempo di manche ha guadagnato ben sette posizioni rispetto alla prima prova.

HIGHLIGHTS

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

IL CALENDARIO COMPLETO

LA CLASSIFICA FINALE