Highlights gigante femminile Semmering: Coppa del Mondo 2022/2023 Sci alpino (VIDEO)

Gli highlights del gigante femminile di Semmering, che ha visto trionfare Mikaela Shiffrin davanti alla slovacca Petra Vlhova e alla nostra Marta Bassino. Settantottesima vittoria in Coppa del Mondo per la campionessa del Colorado, ma l’Italia sorride con un altro podio della piemontese, che si conferma leader di specialità. Ottima quinta posizione anche per Federica Brignone.

