Gigante femminile Semmering 2022, risultati e classifica prima manche: Shiffrin controlla, Bassino e Brignone in top-10

I risultati e classifica della prima manche del gigante femminile di Semmering, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Mikaela Shiffrin, scesa con il pettorale numero uno, fa immediatamente il vuoto dietro di sé con un crono di 1:05.49 nonostante un settore finale non perfetto e con distacchi importanti mette dietro tutte le sue principali avversarie. Insegue però un bel gruppetto racchiuso in circa tre decimi. Al suo interno anche le nostre azzurre Marta Bassino e Federica Brignone, che sono rispettivamente in quarta e sesta posizione e nella seconda manche potranno andare alla ricerca del podio. Non riesce a confermare la bella prova del Sestriere, invece, Asja Zenere. La 26enne, che sta disputando una grande stagione in Coppa Europa, è di poco fuori dalle 30. Più lontane Melesi, Platino, Pirovano e Belfrond.

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE

SHIFFRIN Mikaela USA 1:05.49 VLHOVA Petra SVK 1:06.21 (+0.72) WORLEY Tessa FRA 1:06.22 (+0.73) BASSINO Marta ITA 1:06.36 (+0.87) HECTOR Sara SWE 1:06.45 (+0.96) BRIGNONE Federica ITA 1:06.47 (+0.98) GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:06.49 (+1.00) MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:06.51 (+1.02) HOLTMANN Mina Fuerst NOR 1:06.54 (+1.05) FRASSE SOMBET Coralie FRA 1:06.73 (+1.24)

ELIMINATE

ZENERE Asja ITA 1:09.05 (+3.56)

MELESI Roberta ITA 1:09.75 (+4.26)

PLATINO Elisa ITA 1:10.62 (+5.13)

PIROVANO Laura ITA 1:11.03 (+5.54)

BELFROND Annette ITA 1:11.07 (+5.58)