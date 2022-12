LIVE – Sci alpino, discesa maschile sabato Val Gardena 2022 (DIRETTA)

La diretta testuale della discesa maschile della Val Gardena, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Ultima gara in programma in Val Gardena dopo la cancellazione del Super-G di ieri a causa del maltempo. Saranno ben nove gli azzurri al cancelletto di partenza: Christof Innerhofer, Dominik Paris, Matteo Marsaglia, Mattia Casse, Guglielmo Bosca, Nicolo Molteni, Federico Simoni, Florian Schieder e Giovanni Franzoni. Appuntamento a partire dalle ore 11.45. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

13:40 – Florian Schieder fa di poco meglio, è quarantacinquesimo.

13:35 – Cinquantesima piazza per Federico Simoni, proprio dietro Molteni.

13:11 – Molto lento Nicolò Molteni, a +3.35 dalla vetta.

13:08 – Errore per Guglielmo Bosca, che arriva al traguardo in trentunesima posizione.

13:06 – Brivido per Mattia Casse. Il transalpino Theaux va vicino a togliergli il podio, ma si ferma a circa venti centesimi. E’ quarto.

13:03 – Siamo arrivati al pettorale numero trentuno con i due sloveni Cater e Hrobat. Quest’ultimo riesce a mettersi nei primi quindici.

12:53 – Straordinaria prestazione del 32enne azzurro, che accusa solo +0.42 al traguardo da Kilde.

12:52 – TERZO MATTIA CASSE!!! BOATO DEL PUBBLICO!

12:51 – Perde tanto l’azzurro nel quinto settore, ma se la gioca fino alla fine per un ottimo piazzamento.

12:51 – L’azzurro parte alla grande. Addirittura alla pari con Kilde dopo il terzo settore!

12:50 – Tocca a Mattia Casse.

12:48 – Anche Goldberg riesce a trovare un posto nei 10, superando proprio Allegre.

12:44 – Buona prestazione del transalpino Allegre, che di fatto prende molto del suo distacco nella prima parte di discesa. Chiude al traguardo con +1.18, che gli vale il sesto posto.

12:40 – Sander riesce a piazzarsi momentaneamente nei 10. Mattia Casse, il prossimo azzurro, scenderà tra una decina di minuti circa.

12:34 – Il tedesco Schwaiger per ora è l’unico ad aver fatto peggio dei tre azzurri Marsaglia, Paris e Innerhofer. Davvero una brutta discesa per i nostri.

12:28 – E non ci sarà neanche il podio per Odermatt. Crawford si prende la terza piazza dietro Kilde e Clarey.

12:22 – Niente da fare per lo svizzero. Terzo posto per lui, quasi un secondo dietro il suo rivale.

12:19 – Vediamo come risponde il leader della generale Marco Odermatt.

12:19 – Kilde va al comando!!! Trentacinque centesimi di vantaggio su Clarey.

12:19 – Clamoroso quinto settore di Kilde, dove recupera sostanzialmente un secondo. Pazzesco.

12:18 – Kilde parte alla grande, poi qualche imprecisione nel settore centrale.

12:15 – Clarey ora si gioca tanto. E’ il momento di Kilde e poi Odermatt.

12:11 – 2:03.59 per Matthias Mayer, che fa una buona discesa ma accusa comunque +0.89 da Clarey. Il francese sembra avviato verso una grande vittoria.

12:08 – Scivolata senza conseguenze per Hintermann, che però deve ovviamente abbandonare la gara.

12:05 – Kriechmayr 2:04.30, è sesto a +1.60 dalla testa.

12:03 – Prestazione a dir poco sontuosa di Johan Clarey. Il francese fa meglio di quasi sei decimi rispetto al tempo di Ganong e balza in testa.

12:01 – Feuz si piazza in terza posizione dietro a Ganong e Baumann.

11:57 – Dominik Paris parte bene, poi commette un errore nel quarto settore e la gara è compromessa. Recupera qualcosa nel finale, ma è molto deluso al traguardo. +1.30 dalla testa, ultima posizione al momento.

11:56 – Non molto migliore la prova di Innerhofer, che con il crono di 2:04.38 riesce a stare davanti solo al connazionale Marsaglia.

11:54 – 2:04.42 il crono di Matteo Marsaglia, che accusa più di un secondo di ritardo da Ganong.

11:51 – 2:03.87 per Baumann. Ora ci prepariamo ai nostri tre azzurri uno dietro l’altro.

11:49 – Ganong fa quasi un secondo meglio di Bennett: 2:03.27

11:47 – 2:04.11 il crono fatto siglare dall’americano. Ora tocca a Travis Ganong. Marsaglia, Innerhofer e Paris saranno rispettivamente il quarto, quinto e sesto a scendere.

11:45 – Il primo a scendere è Bryce Bennett, vincitore in Gardena lo scorso anno.

11:40 – Buongiorno amici di Sportface. Oggi le condizioni climatiche sono buone e si può gareggiare in Val Gardena!