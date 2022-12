Sci alpino, Val Gardena maschile 2022: calendario, programma, orari e tv

Torna la velocità sulle piste italiane della Val Gardena. La Coppa del Mondo maschile farà tappa sulle Dolomiti con ben tre gare in programma nel prossimo weekend: due discese, tra cui il recupero di quella cancellata a Beaver Creek, in programma giovedì 15 e sabato 17 dicembre e un super-G, previsto per venerdì 16 dicembre. Tre giorni di gare che anticiperanno i due giganti dell’Alta Badia che verranno disputati nelle giornate di domenica 18 e lunedì 19

La diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa in streaming su Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn.

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE

Ore 11.45: Discesa libera maschile

VENERDI’ 16 DICEMBRE

Ore 11.45: Super-G maschile

SABATO 17 DICEMBRE

Ore 11.45: Discesa libera maschile