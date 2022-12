Sci alpino, risultati e classifica discesa maschile sabato Val Gardena 2022: vince Kilde, primo podio in CdM per Mattia Casse

I risultati e la classifica della seconda discesa andata in scena in Val Gardena per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Aleksander Kilde con una prova sontuosa nel settore centrale va a prendersi il terzo successo stagionale in discesa dopo quelli ottenuti a Lake Louise e Beaver Creek, precedendo di +0.35 l’eterno Johan Clarey. Prestazione sontuosa da parte del 42enne transalpino, che per qualche minuto ha sicuramente assaporato il gusto della vittoria, ma il norvegese è riuscito a piazzare la zampata del campione. Ma il vero capolavoro di giornata lo compie Mattia Casse, che con il pettorale numero 27 è autore di una prova magistrale, mantenendosi sempre sui tempi di Kilde nel corso della sua discesa. Per qualche tratto sogna anche il successo, ma alla fine arriva un comunque splendido terzo posto per il 32enne azzurro, prima volta sul podio in CdM.

Fuori dal podio, e non accade quasi mai, il leader della generale Marco Odermatt. Lo svizzero comunque non ci va molto lontano, finendo quarto. Deludente la gara degli altri azzurri, con Innerhofer, Marsaglia e Paris partiti tra i primi e tutti lontanissimi dalle posizioni che contano. Molto indietro anche Bosca, Schieder, Molteni e Simoni.

CLASSIFICA FINALE

KILDE Aleksander Aamodt NOR 2:02.35 CLAREY Johan FRA 2:02.70 CASSE Mattia ITA 2:02.77 THEAUX Adrien FRA 2:03.02 CRAWFORD James CAN 2:03.04 ODERMATT Marco SUI 2:03.27 GANONG Travis USA 2:03.27 GOLDBERG Jared USA 2:03.40 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 2:03.50 ALLEGRE Nils FRA 2:03.53

36. INNERHOFER Christof ITA 2:04.38

40. MARSAGLIA Matteo ITA 2:04.42

42. PARIS Dominik ITA 2:04.57

46. BOSCA Guglielmo ITA 2:04.71

50. SCHIEDER Florian ITA 2:04.96

55. MOLTENI Nicolo ITA 2:05.70

57. SIMONI Federico ITA 2:05.91