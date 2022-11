LIVE – Sci alpino, discesa maschile Lake Louise 2022 (DIRETTA)

La diretta testuale del discesa maschile di Lake Louise, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Cancellata la discesa di ieri, si torna in pista per la seconda gara in programma in nord-America. Appuntamento alle ore 20.30 italiane. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

21.02- Feuz chiude in quinta posizione, con 63 centesimi di vantaggio da Kilde.

20.57- Paris in pista! L’azzurro però perde uno sci e cade! Peccato perchè l’italiano stava facendo un’ottima gara.

20.56- Odermatt chiude terzo! Solo dieci centesimi di ritardo per l’austriaco.

20.53- Kriechmayr chiude ottavo in 1.49.23, con 1.25 di ritardo dalla testa.

20.48- Hemetsberger passa in seconda posizione! Poi Mayer alle sue spalle, chiude con 37 centesimi di ritardo.

20.40- Kilde passa in testa! 1.47.98 per il norvegese e 1.02 di vantaggio su Dressen

20.38- Dressen al comando in 1.49.00, con undici centesimi di vantaggio.

20.36- Il tedesco Schwaiger chiude in 1.49.36, a 25 centesimi da Baumann.

20.34- L’austriaco Striedinger termina la sua gara in 1.49.67, a 56 centesimi di ritardo da Baumann!

20.30- Primo a partire Baumann, che chiude la sua discesa in 1.49.11!

20.25- Amici e amiche di Sportface, benvenuti alla diretta testuale della discesa libera di Lake Louise 2022. Tra poco si comincia!