Thomas Ceccon con un a prova superba è l’unico a scendere sotto i 51” nella finale dei 100 misti e si prende l’oro ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, in programma a Melbourne. Il 21enne nativo di Thiene dalla seconda corsia riesce a sorprendere il favorito della vigilia Shaine Casas, che finisce anche fuori dal podio. “Sono contento, anche se a soli due centesimi dal record italiano. Non me l’aspettavo, ma mi sentivo molto bene in acqua. Ho visto che ero in corsa per un posto sul podio e ho dato tutto. Stamattina mi son detto ‘oggi è mia'”, ha dichiarato l’azzurro ai microfoni di Rai Sport nel post gara. Si tratta del primo oro individuale in vasca corta per Thomas, il quinto complessivo tra lunga e corta.

Neanche trenta minuti di pausa e Ceccon è tornato in vasca per la staffetta 4×200 stile libero, in cui l’Italia con una grande prova riesce a conquistare il bronzo. In una gara dominata da Stati Uniti e Australia, il quartetto azzurro è riuscito a gestire bene nella prima parte con Ciampi e il sopracitato Ceccon, poi Rizzetti e Conte Bonin hanno messo in atto la rimonta sulla Corea del Sud, crollata nel finale. Polverizzato il record italiano con un crono di 6:49.63.

Peccato per Lorenzo Mora, che invece chiude ai piedi del podio la sua gara dei 50 dorso. L’azzurro parte alla grande ma viene superato nel finale e deve accontentarsi del quarto posto, con un crono di 22.81. “Sono stato un po’ sfortunato, non mi sentivo granché bene per problemi di pancia avuti nel corso della giornata”, ha commentato poi il nuotatore 24enne nel post-gara. Come da previsione l’oro è andato a Ryan Murphy.

Non ottengono la qualificazione alla finale dei 50 stile libero uomini Lorenzo Deplano (21.12) e Alessandro Miressi (21.13), in una gara molto competitiva sin dalle batterie nuotate nella nottata italiana. Gli azzurri chiudono rispettivamente con il dodicesimo e tredicesimo tempo assoluto di semifinale, dove il miglior crono lo fa registrare ancora il 20enne delle Isole Cayman Jordan Crooks. “E’ stata una semifinale molto veloce, peccato. Ho comunque fatto il mio personale, ci si accontenta”, ha dichiarato Deplano. “Questa vasca da 25 non è la mia, ci ho provato e credo di aver fatto un tempo in linea con quello che posso fare. Ora ci concentriamo sulla 4×100 mista, dove sappiamo di essere forti e cerchiamo di migliorare il record dell’anno scorso”, invece il commento di Miressi.