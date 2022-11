LIVE – Reggina-Benevento 2-2, Serie B 2022/2023 (DIRETTA)

Alle 12:30 di domenica 27 novembre il Benevento farà visita alla Reggina al Granillo. Una partita da non sbagliare per le due squadre che occupano posizioni di classifica ben differenti, nonostante le aspettative opposte dell’estate. La Reggina a sorpresa è seconda in classifica, il Benevento addirittura è sedicesima. Ma la squadra di Cannavaro è imbattuta da tre turni e spera di essersi lasciata alle spalle la crisi di risultati. La sfida è tra campioni del mondo: Filippo Inzaghi contro Fabio Cannavaro. La partita potrà essere seguita in diretta testuale su Sportface.it.

VOTI E TABELLINO

CRONACA DEL MATCH

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Reggina-Benevento 2-2

Grazie a tutti gli amici di Sportface.it per aver seguito questa diretta testuale!

FINISCE QUI! 2-2

90+3 – Si accende una rissa in mezzo al campo! Zufferli mostra il giallo ad Acampora e Camporese

90′ – Sette minuti di recupero!

90′ – Colpo di testa a fil di palo di Hernani! Forcing Reggina

89′ – Hernani ci prova dalla distanza: c’è ancora la risposta di Paleari

87′ – Grande intervento di Paleari sul colpo di testa di Rivas!

83′ – GOL! GOL! GOL BENEVENTO! Subito decisivo il neo entrato Acampora, che con il sinistro dal limite dell’area punisce Ravaglia dopo un bello schema su calcio d’angolo: 2-2

78′ – Primo ammonito anche per la Reggina! Giallo Fabbian

66′ – NIENTE RIGORE PER LA REGGINA! L’arbitro inizialmente concede il penalty per un tocco di braccio di Improta sul cross di Rivas. Successivamente, però, viene richiamato al Var e decide di toglierlo: il giocatore del Benevento ha il braccio nettamente attaccato al corpo e la sfera urta anche contro la coscia

61′ – Inzaghi mette dentro Rivas al posto di Cicerelli. Buon momento adesso per il Benevento!

59′ – GOL! GOL! GOL BENEVENTO! Improta supera Ravaglia con un tiro in mischia: 2-1

54′ – Secondo ammonito per il Benevento! Scomposto l’intervento di Karic su Menez: era anche diffidato

49′ – Primo ammonito del match! Si tratta di Leverbe, che stende Di Chiara lanciato verso la porta del Benevento

46′ – Inizia il secondo tempo! Subito tre cambi per Cannavaro: Viviani per Schiattarella, Forte per Foulon e El Kaouakibi per Pastina

INTERVALLO

45+4 – Il primo tempo finisce senza particolari sussulti: 2-0 per la Reggina

45′ – Quattro minuti di recupero!

41′ – Squillo Benevento! Improta ci prova in spaccata: pallone sul fondo

36′ – GOL! GOL! GOL REGGINA! Ancora decisivo Hernani, che arriva sul fondo e mette il cross basso. Menez non riesce nella deviazione ma in agguato c’è Canotto, che con il tacco beffa Paleari: 2-0

30′ – Ultimo quarto d’ora del primo tempo! Il Benevento ha accusato il colpo dopo il gol subito: gli uomini di Cannavaro faticano tantissimo a costruire pericoli dalle parti di Ravaglia

21′ – GOL! GOL! GOL REGGINA! Hernani trasforma il calcio di rigore. Decisivo l’intervento con il braccio di Pastina in area. Inizialmente Zufferli non era intervenuto ma alla fine ha optato per il penalty dopo aver valutato tutto al VAR. Vantaggio per la squadra amaranto: 1-0

17′ – Occasione Benevento! Colpo di testa di Karic su azione da corner: palla alta

15′ – Primo quarto d’ora in archivio! Buona Reggina: già tre conclusioni verso la porta avversaria per i ragazzi di Inzaghi

10′ – Ancora Canotto: tiro centrale, tutto facile per Paleari

9′ – Menez calcia dal limite dell’area. La deviazione di Leverbe diventa un assist per Canotto, che colpisce a botta sicura da pochi passi: straordinario riflesso di Paleari

7′ – Menez libera Cicerelli con un sontuoso colpo di tacco: il tiro a giro del secondo termina al lato

1′ – Inizia il primo tempo!

ORE 12:35 – Buongiorno amici di Sportface.it! Quasi tutto pronto per il calcio d’inizio di Reggina-Benevento!