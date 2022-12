LIVE – Coppa Italia Serie C 2022/2023, quarti di finale (DIRETTA)

La diretta live dei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C 2022/2023: ecco tutti i link con le singole dirette testuali da parte di Sportface, che vi propone in tempo reale e senza farvi perdere nemmeno un istante le quattro partite in programma che valgono il pass per le semifinali. Le sfide in questione sono Viterbese-Vicenza e Foggia-Catanzaro alle ore 14.30, Entella-Renate alle ore 18, Padova-Juventus U23 alle ore 19. Di seguito le dirette scritte degli incontri.

LIVE VITERBESE-VICENZA

LIVE FOGGIA-CATANZARO

LIVE ENTELLA-RENATE

LIVE PADOVA-JUVENTUS U23