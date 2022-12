LIVE – Trieste-Trento 74-68, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Trieste-Trento, sfida valida come dodicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Momento non brillantissimo per gli uomini di coach Legovich, che dopo le due vittorie consecutive a cavallo di ottobre e novembre, negli ultimi cinque match ha raccolto solo un successo, scivolando in classifica fino al penultimo posto, in coabitazione con Verona e Reggio Emilia. Di fronte, la quarta forza del campionato, che però ha un rendimento altalenante: la squadra di coach Molin, infatti, dopo aver battuto con merito l’Olimpia Milano otto giorni fa, in settimana ha ceduto di schianto allo Slask, in Eurocup. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di lunedì 26 dicembre sul parquet dell’Allianz Dome, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

TRIESTE-TRENTO 74-68

FINE QUARTO QUARTO 74-68

40′ – 1/2 Bartley, poi Spencer trova un rimbalzo offensivo vitale! Fallo di Forray. Spencer fa 2/2 e chiude i giochi. Trieste torna alla vittoria. 74-68

40′ – Errori di Atkins e Crawford, Locket costretto al fallo a 8″ dal termine. 71-68

39′ – Si sente la tensione in questa fase decisiva; fioccano gli errori al tiro, e arriva anche qualche palla persa. 71-67

38′ – Ancora Flaccadori a segno, stavolta in penetrazione dopo l’errore di Spencer. 70-67

37′ – 1/2 Spencer, la tripla di Flaccadori riporta Trento a soli due possessi di svantaggio. 70-65

34′ – Continua il duello tra Crawford (sempre dall’arco) e Spencer (con l’alley-oop). 69-62

33′ – Tripla Crawford, schiacciata Spencer. 65-59

32′ – 2/3 Bartley dalla lunetta dopo il fallo di Flaccadori. Importante parzialino di Trieste in una fase delicata. Trento sbaglia molto al tiro. 61-56

31′ – Bartley segna il primo canestro dell’ultimo quarto. 59-56

FINE TERZO QUARTO 57-56

30′ – 1/2 Davis. 57-56

29′ – 2/2 Crawford, gioco da tre Atkins: 0-8 il parziale per Trento, che rimette in parità il match. 56-56

28′ – Due triple di Forray. 56-51

26′ – Gioco da tre di Atkins. 52-45

25′ – Si sblocca anche Trento: tripla Flaccadori. 50-42

23′ – 2/2 Bartley, diventano tre i possessi di vantaggio di Varese. 48-39

21′ – Canestro di Spencer, comincia il secondo tempo. 46-39

FINE SECONDO QUARTO 44-39

20′ – Con il bonus falli esaurito da entrambe le squadre, fioccano i tiri liberi: il primo tempo si chiude con il 2/2 di Forray, Trento a due possessi di svantaggio. 44-39

19′ – Due rimbalzi, prima in attacco e poi in difesa, permette a Trieste di allungare nuovamente con Gaines e Davis. 41-34

18′ – Gioco da tre di Flaccadori per fallo di Pacher. 37-33

17′ – Quattro punti di Atkins, intervallati dal gioco da tre di Gaines. 36-30

16′ – Altra tripla di Trieste, stavolta con Bartley. 33-26

15′ – Canestro di Flaccadori, poi triple di Gaines e dello stesso Flaccadori, dopo il rimbalzo offensivo di Atkins. 30-26

14′ – Quattro punti consecutivi di Spencer, poi Ruzzier ne aggiunge altri due. Improvviso allungo Trieste. 27-21

12′ – Canestri consecutivi di Atkins e Udom, nuove parità. 21-21

FINE PRIMO QUARTO 20-17

10′ – Crawford non trova la retina, Campogrande segna la tripla del vantaggio a pochi secondi dalla fine del parziale. 20-17

9′ – Tripla Davis, Crawford segna la parità. 17-17

8′ – Canestro sbagliato da Vildera, Forray in contropiede segna il primo canestro per Trento. Poi 2/2 Pacher e Atkins in appoggio. 14-15

7′ – Altra palla persa per Trento, con Forray, ma Vildera commette fallo in attacco. Nel nuovo cambio di possesso, Flaccadori segna in penetrazione. 12-11

5′ – Fase frenetica della partita, forse troppo: arrivano diverse palle perse, da una parte e dall’altra, poi è Lockett a trovare la via del canestro. 10-8

2′ – Tripla di Bartley, per Trento risponde ancora Grazulis. 6-4

1′ – Si parte, primo possesso Trieste. I primi punti sono di Grazulis, risponde Davis con la tripla. 3-2

17:25 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti alla diretta live di Trieste-Trento.